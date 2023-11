Legendárny vodca, generál a stratég Napoleon Bonaparte: Ako dobre ho poznáte? Otestujte sa v našom KVÍZE

(Zdroj: Getty Images, Topky/ kor)

PARÍŽ – Napoleon Bonaparte sa stal symbolom francúzskej histórie. Muž, ktorý sa napriek chudobným a neurodzeným pomerom vypracoval na vrchol sveta sa v priebehu rokov stal ikonou pre mnohých ambicióznych vodcov. Ako dobre však poznáte jeho príbeh? Kde to všetko začalo, ako to prebiehalo a aj to, ako sa príbeh najväčšieho vojenského stratéga histórie skončil sa dozviete v našom kvíze.