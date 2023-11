Greenpeace (Zdroj: Greenpeace Slovensko)

BRATISLAVA - Enviroorganizácie vnímajú negatívne revíziu zákonov, ktorá sa spomína v programovom vyhlásení vlády v časti environmentálna politika. Môže to podľa Greenpeace Slovensko ohroziť zníženie štandardov ochrany životného prostredia. Klimatická koalícia upozornila, že Slovensko má skôr problémy s infringementmi a súdnymi spormi pre nedostatočné implementovanie európskej legislatívy.

Obe organizácie za pozitívne považujú zvyšovanie energetickej efektívnosti v PVV. "V tejto oblasti má Slovensko veľký potenciál a aj má na opatrenia už alokované finančné zdroje z EÚ. Pokračovanie podpory energetickej efektívnosti by malo byť intenzívnejšie, keďže ide o systémové opatrenie s dlhodobými výsledkami," povedala koordinátorka Klimatickej koalície Lucia Szabová.

Greenpeace znepokojuje protichodnosť vyjadrení v PVV

Ide napríklad o plán vlády prijímať opatrenia na ochranu klímy a zároveň spomína podporu plynu, ktorý je fosílnym palivom. "Prechodné obdobie využívania tohto zdroja by sa malo ukončiť a skôr by sme čakali časové ohraničenie ukončenia využívania plynu ako upevňovanie jeho pozície," skonštatovala Szabová. Vláda by podľa Greenpeace mala zaručiť útlm využívania fosílnych palív v súlade s parížskymi klimatickými cieľmi.

Klimatická koalícia pozitívne vníma, že PVV obsahuje potrebu riešenia klimatickej krízy. Klimatický zákon, ktorý chce vláda prijať, by mal byť podľa oboch organizácii silný. Musí adresovať otázky kvality dát, potrebu koordinácie, kontroly plnenia záväzkov a ich vymáhateľnosti, dodala Szabová.

Zelená transformácia je dôležitá

"Zelená transformácia je dôležitá, no z programového vyhlásenia máme pocit, že vláda ju považuje skôr za komplikáciu než za veľkú príležitosť pre Slovensko a jeho občanov. Dôraz treba klásť na spravodlivú, sociálne citlivú transformáciu spoločnosti," uviedla hovorkyňa Greenpeace Slovensko Miroslava Ábelová. Klimatická koalícia s obavami vníma zdôrazňovanie podpory priemyslu. "Celkový text na nás pôsobí dojmom pokračovania jednostrannej podpory znečisťovateľov namiesto vytvárania nových príležitostí zelenej transformácie," poznamenala Szabová. Enviroorganizácie apelujú aj na koordináciu a spoluprácu medzi rezortmi, samosprávami či biznisom.

Greenpeace oceňuje zámer riešiť staré envirozáťaže

Avizovanú výstavbu nových spaľovní nepovažuje za dobrý návrh. "Slovensko potrebuje primárne smerovať k znižovaniu produkcie odpadu. Potrebujeme zastaviť skládkovanie, no určite nepotrebujeme nové spaľovne, ktoré nie sú dlhodobým riešením a neriešia problém ako taký," tvrdí Ábelová.

Klimatická koalícia a Greenpeace Slovensko sa zhodli, že environmentálne mimovládne organizácie by mali byť považované za partnera. Klimatická koalícia víta, že sa táto spolupráca spomína na viacerých miestach v PVV, aj keď je v rozpore s predošlými vyjadreniami predstaviteľov vlády a inými časťami programu. Na Greenpeace to pôsobí nedôveryhodne.