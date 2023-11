PREDPOVEĎ POČASIA: Žiadne príjemné teplo už nečakajte! Bude chladno, zaprší a aj zafúka, niekde aj zasneží

(Zdroj: Getty Images)

Hustý dážď v Bratislave (Zdroj: regiony.zoznam.sk)

V pondelok sa od juhu až juhovýchodu do našej oblasti rozšíri oblasť vyššieho tlaku vzduchu. Z rána a predpoludním treba počítať s hmlami a ojedinele aj slabými zrážkami. Najvyššia denná teplota vystúpi na 11 až 16 stupňov, na Orave a pod Tatrami to bude okolo 9 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov sa bude pohybovať okolo 2 stupňov. Zafúka juhozápadný až západný vietor rýchlosťou 3 až 9 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 14 m/s (50 km/h). Popoludní však vietor zoslabne. Inak to však bude vyzerať na horách, kde treba počítať s búrlivým vetrom až víchricou.

(Zdroj: SHMÚ)

V utorok bude medzi oblasťou nízkeho tlaku vzduchu nad severnou Európou a oblasťou

vysokého tlaku vzduchu nad južnou Európou do našej oblasti prúdiť od západu teplejší vzduch. Bude polojasno, prechodne až oblačno. V nižších polohách sa v noci a dopoludnia môže miestami vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť, ktorá sa ojedinele udrží aj popoludní. Môže tiež mrholiť alebo spŕchnuť. Najnižšia nočná teplota bude 7 až 2 stupne, v údoliach ojedinele klesne až k 0. Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 9 do 14, pri nízkej oblačnosti ojedinele okolo 7 stupňov. Zafúka prevažne slabý vietor.

(Zdroj: SHMÚ)

Aj v strede týždňa k nám bude od juhu naďalej zasahovať oblasť vyššieho tlaku vzduchu. V stredu má byť polojasno až oblačno, v nižších polohách v noci a dopoludnia sa miestami vyskytne hmla, prípadne bude zamračené s nízkou oblačnosťou, ktorá sa miestami môže udržať po celý deň. Ojedinele sa treba pripraviť aj na mrholenie alebo dážď. Najnižšia nočná teplota klesne na 6 až 1 stupeň, v údoliach miestami bude dokonca okolo -1 stupňa. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 13, pri hmle alebo nízkej oblačnosti ojedinele iba na 6 stupňov. Znova zafúka prevažne slabý vietor.

(Zdroj: SHMÚ)

Vo štvrtok už bude vplyv vyššieho tlaku vzduchu od juhu do našej oblasti slabnúť. Bude polojasno až oblačno. V nižších polohách sa v noci a dopoludnia miestami vyskytne hmla alebo nízka oblačnosť. Ojedinele sa vyskytne tiež mrholenie alebo slabý dážď. V noci sa mierne ochladí, najnižšia nočná teplota bude od 5 do 0, v údoliach lokálne klesne na -2 stupne. Najvyššia denná teplota vystúpi na 8 až 14 stupňov.

(Zdroj: SHMÚ)

Na záver týždňa v piatok a cez víkend by malo byť oblačno až zamračené. Na viacerých miestach sa vyskytne dážď, vo vysokých polohách aj sneženie. Hranica sneženia môže postupne dokonca klesnúť aj do stredných polôh. Najnižšia nočná teplota by mala byť okolo 7 až -1 stupňov. Najvyššia denná teplota sa spočiatku bude pohybovať v rozmedzí 7 až 13, postupne 5 až 11 stupňov.