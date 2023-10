Vila za milióny s výhľadom na Tatry? Hlina sa pustil do predsedu KDH: Zo svojich úspor by nezrekonštruoval ani kúpeľňu!

(Zdroj: SITA/Jana Birošová, Topky/Ján Zemiar, Facebook/ Janko Bync)

BRATISLAVA – Povolebné rokovania o skladaní novej vlády sú ešte len v začiatkoch. Staré rany však už dnes prinášajú nové konflikty. Po dlhom mlčaní sa k slovu prihlásil už aj Alojz Hlina (SaS), ktorý má s predsedom KDH Milanom Majerským nevybavené účty. Tvrdí, že Majerský je rizikový politik a za jeho rozhodnutiami stojí vydieranie. Podľa Hlinu má tak aj predseda KDH maslo na hlave, za svoje úspory by vraj nezaplatil ani rekonštrukciu kúpeľne v panelovom byte.

„Nič som od volieb nehovoril preto, aby som nepokazil akú-takú šancu zložiť to bez Smeru. Odmietal som rozhovory, dokonca som odcestoval do Slovinska, aby som bol mimo toho, ale teraz je čas to povedať,“ vysvetlil svoje vyčkávanie Alojz Hlina.

Sto päťdesiatka na kandidátke SaS a zároveň bývalý predseda KDH si myslí, že sny o štvorkoalícii v zostave SaS, Progresívne Slovensko, KDH a Hlas-SD stroskotali na súčasnom predsedovi KDH. Dôvodom sú výroky Milana Majerského o tom, že do vlády so stranou Progresívne Slovensko ísť nechce, no aj jeho predpoveď o budúcom pôsobení hnutia v opozícii.

„Môže za to Majerský, ani nie KDH, lebo to sa k tomu ani nevyjadrilo, prísne vzaté, väčšina predsedníctva podľa mojich informácií bola za 4-koalíciu, len predsedníctva sa nikto nepýtal,“ napísal Hlina na sociálnej sieti.

Dôvodom Majerského rozhodnutia má byť podľa Hlinu údajne vydieranie. „Majerský by pred nástupom do funkcie župana nevedel zaplatiť z úspor ani rekonštrukciu kúpeľne vo svojom panelákovom byte. Vo funkcii župana sa mu však začalo dariť, ale my, čo sme nepadli z hrušky vieme, že ani z platu župana a ani z platu europoslankyne neviete postaviť na hektárovom pozemku miliónovú haciendu,“ píše Hlina s tým, že cena tejto nehnuteľnosti sa môže pohybovať v rozmedzí od 1 500 000 do 2 000 000 eur.

Na podozrivú výstavbu luxusnej vily pod Tatrami pritom upozorňoval už aj bývalý kandidát na primátora mesta Prešov Ján Bync, ktorý sa v parlamentných voľbách uchádzal o praizeň voličov z 33. miesta na kandidátke Dankovej SNS.

Údajná vila Milana Majerského pod Tatrami.

„Mimochodom, hektár je 10 000 m2 a na taký pozemok s výhľadom na Vysoké Tatry musíte mať viac, ako len založený byt v levočskom paneláku,“ podotkol Hlina. „Majerský je vydierateľný a vydierajú ho ľudia, ktorým záleží na tom, aby to dopadlo tak, ako to ide dopadnúť. U Majerského som jeho rizikovosť už dávno naznačoval, teraz to hovorím otvorene,“ uzavrel Hlina.

Majerský sa bráni: Výstavbu domu financujeme z našich úspor

Majerský tvrdí, že nejestvuje dôvod, pre ktorý by mal byť akokoľvek vydierateľný. „Kúpa pozemku a stavba nášho rodinného domu bola financovaná z mojich úspor, úspor mojej manželky, hypotéky a príjmov mňa ako župana a manželky ako europoslankyne. Dom sme stavali niekoľko rokov," uviedol. Reagoval tak na Hlinove slová o svojich majetkových pomeroch.

Predseda KDH nevidí zmysel komentovať ani špekulácie o takzvaných dohodách KDH so stranou Smer. „Pokiaľ ide o tému presunu eurofondov na župy, Fico sa k nej predsa prihlásil sám už v poslednej predvolebnej diskusnej relácii Rádia Slovensko," podotkol. Napriek opatrnosti voči črtajúcej sa alternatíve voči Ficovej vláde potvrdil stanovisko predsedníctva, po ktorom platí, že KDH nepôjde do vlády so Smerom.