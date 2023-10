AKTUÁLNE Pri Senici zasahujú policajti: Mladík našiel svoju zavraždenú matku! Útočník je ozbrojený a na úteku

(Zdroj: Topky)

V obci Dojč pri Senici došlo k nešťastiu. Svoju zavraždenú matku tam našiel 19-ročný mladík. Informáciu priniesol portál noviny.sk. Do obce smerovalo množstvo policajných áut a podľa svedkov zasahujú aj so samopalmi. Portál informuje, že vodičov otáčajú.

Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií susedia počuli aj streľbu. "Policajti prijali oznámenie o náleze osoby bez známok života v obci Dojč, v okrese Senica. Polícia momentálne vykonáva prvotné úkony. Udalosť preverujeme v súvislosti s podozrením na násilný trestný čin. Bližšie informácie poskytneme, akonáhle to situácia dovolí," informovala trnavská polícia.

Podľa najnovších informácií ide o 40-ročnú ženu, ktorú zavraždil jej 70-ročný exmanžel. Ten je podľa portálu tvnoviny.sk ozbrojený a na úteku. Muža policajti hľadajú aj pomocou dronu s termokamerou. Pátranie sťažuje tma.

Brat nebohej ženy pre portál uviedol, že jeho sestra sa s mužom rozviedla len nedávno. Po karanténe spojenej s pandémiou údajne pribrala a jej manželovi to prekážalo. Za to ju ponižoval a psychicky týral. Rozviesť sa s ním však nechcela. Nakoniec tak urobil on a žena si našla nového priateľa. Za vraždou je údajne žiarlivosť. Telo ženy, ktoré našiel jej 18-ročný syn, bolo údajne rozstrieľané. Iné informácie hovoria o tom, že muž mal ženu zavraždiť nožom a potom strieľať na policajtov.

Správu budeme aktualizovať.