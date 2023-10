Rana pre župana Drobu: Brutálne zavraždenú Martinu (†40) poznal osobne! Tvrdé slová na adresu jej exmanžela

(Zdroj: Zdroj: Facebook/Polícia SR, FB/MJ, Topky/Ján Zemiar)

„Keď sme v roku 2009 založili stranu SaS a začali kampaňovať v regiónoch, v malej obci na Záhorí Dojč za nami prišla mladá žena. Bola jednou z prvých vôbec, povedala, že nám strašne fandí a odvtedy sme sa s ňou spoločne s Danielom Krajcerom spriatelili a často stretávali,“ prezradil Droba. Spoznal tiež jej sestry, brata, švagra a celú širšiu rodinu. „Jej staršia sestra Tonka, právnička, je jednou z prvých členiek SaS. Do Dojča som kvôli tejto milej rodine chodil často a rád,“ dodal. „Maťa roky žila s tyranom a nedokázala sa, hlavne kvôli strachu z konsekvencií, od neho odpútať. Všetky rady smerovali k tomu, aby šla na políciu a na sociálku. Keď tam však jej sestra Elenka išla miesto nej, ponúkli jej jediné – podať trestné oznámenie. TO zo strachu pred ďalším domácim terorom nepodpísala,“ uviedol.

To, čo nasledovalo, už vie celé Slovensko. Jej 18-ročný syn ju našiel v pondelok mŕtvu, zavraždenú jej bývalým manželom. 40-ročná Martina mala na tele viaceré strelné poranenia. Za ohavným skutkom mala byť žiarlivosť. So 69-ročným mužom, ktorý ju mal týrať a ponižovať, sa rozviedla len nedávno. „Mieša sa vo mne obrovský smútok a hnev. Nie je to jediný prípad, kedy konanie monštra v ľudskej koži dospelo až k vražde,“ tvrdí Droba, ktorý chce využiť svoje postavenie verejne známej osoby a upozorniť nielen na tento prípad, ale aj na problém v širšom kontexte. „Som odhodlaný využiť všetky možnosti, ktoré sa mojim kolegyniam a kolegom v parlamente otvárajú. Aby štát bral absolútne vážne všetky, aj najjemnejšie signály a náznaky násilia voči ženám,“ tvrdí.

Štyridsaťročnú Martinu zavraždil jej exmanžel (Zdroj: FB/Polícia SR, FB/MJ)

„S Maťkou som sa naposledy videl týždeň pred voľbami na káve v Malackách. Spoločná fotka ostala v jej telefóne. Bola tým istým usmiatym slniečkom a doniesla pre môjho Kubka krásne oblečenie pod vianočný stromček. Písali sme si ešte v deň volieb, deň predtým, ako si odišla do neba. Maťka, odpočívaj v pokoji. Bola si úžasná a silná žena a budem si Ťa navždy pamätať s tvojím krásnym dobrosrdečným úsmevom,“ dodal.

Vrah potom, čo zabil svoju bývalú manželku, utiekol a pátrala po ňom polícia. Našli ho v pondelok pred polnocou, avšak už bez známok života. V minulosti bol držiteľom zbrojného preukazu a v legálnej držbe mal aj strelnú zbraň. "V roku 2017 mu skončila platnosť zbrojného preukazu a preto zbraň zákonným spôsobom odovzdal do úschovy policajného zboru. Zbraň, ktorú pravdepodobne použil pri útoku, bola v jeho nelegálnej držbe," uviedla polícia. Tá tvrdí, že v súvislosti s rodinou polícia za posledné obdobie neeviduje žiadne podnety, ktoré by nasvedčovali domácemu násiliu.