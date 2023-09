Dalo sa streľbe v Dúbravke zabrániť? Na útočníka Mateja (†32) sa obyvatelia sťažovali neustále!

Nočná streľba v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Na hroznú noc, ktorú zažili obyvatelia jednej ulice v Dúbravke, budú spomínať ešte dlho. Tridsaťdvaročný Matej vzal otcovu zbraň, ktorú mal v legálnej držbe a začal strieľať na okoloidúcich ľudí. Predtým odpaľoval pyrotechniku. Matej zranil dokonca aj zasahujúceho policajta.

"Zobudila ma rana, ktorá znela ako výbuch, nasledovali ju ďalšie menšie a kratšie rany, myslela som si že zas vyčíňa istý pán, ktorý už dlhšiu dobu obyvateľom Dúbravky znepríjemňuje život hádzaním svetlíc do okien a balkónov, preto som tomu nevenovala pozornosť. Ráno som si prečítala správy a až tam som zistila že to bola streľba. Ráno keď som išla okolo, bolo to zapáskované, boli tam policajti a ľudí nepúšťali na miesto kde sa to stalo," povedala pre Topky.sk Barbora, ktorá na ulici býva.

Odpaľoval pyrotechniku

Muž bol pritom v okolí známy tým, že najmä v noci odpaľoval pyrotechniku a obyvatelia sa naňho sťažovali nielen v skupinách na sociálnej sieti, ale aj na polícii. Hamran uviedol, že registrujú za celý rok deväť podaní ohľadom používania pyrotechniky. "Až na jeden prípad nám nikdy neoznačili ani žiadnu osobu, ani žiadny konkrétny byt," spresnil policajný prezident Štefan Hamran. Podľa Hamrana mala s ním ťažkosti komunikovať aj správkyňa domu.

Päť legálne držaných strelných zbraní, ktoré zaevidovala polícia, bolo písaných na otca útočníka. Výbušné predmety podľa Hamrana zatiaľ nenašli. "Narazili sme len na zábavnú pyrotechniku, ktorej držba ani používanie nie je trestné," skonštatoval. Ako dodal, nedalo sa na základe používania zábavnej pyrotechniky predpokladať, že muž začne strieľať z okna na ľudí.

Prvé hlásenie o udalosti prišlo podľa Hamrana 00:52. Vtedy už bola na mieste hliadka, ktorá zachytila výbuch pyrotechniky. "O pár minút – 00:59 tam bola už druhá hliadka, 1:06 bol eliminovaný strelec,“ ozrejmil policajný prezident.Strelec zaútočil aj na policajnú hliadku, pričom zranil jedného zo zasahujúcich policajtov. Ten je aktuálne v nemocnici a okrem strelného poranenia, má aj rezné. Muž totiž naňho útočil aj nožom. Kolega zraneného policajta páchateľa zneškodnil, pričom zaznelo šesť výstrelov. "Som hrdý na to, že tento policajt, ktorý je v službe len dva mesiace, vyhodnotil situáciu správne a správne sa rozhodol konať," dodal Hamran.