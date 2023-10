Definitívne nasadenie koruny víťazovi volieb: Smer je jasný líder, šéfka komisie vysvetľuje, čo im tak dlho trvalo!

Eva Chmelová objasnila, čo tak dlho trvalo na sčítavaní hlasov. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, Ramon Leško, Ján Zemiar)

BRATISLAVA - Bola to veľmi, veľmi dlhá volebná noc. Taká sa v našej krajine už veľmi dlho neodohrala. Súvisí to aj s takmer 70-percentnou účasťou, no napriek elektronizácii volieb sa darilo hlasy sčítavať len veľmi pomaly. Až okolo štvrtej nad ránom bolo jasné, že je spočítaných asi 90% zápisníc. Šéfka komisie pre voľby Eva Chmelová objasnila, čo bolo za tým a tiež skonštatovali a definitívne určili, kto je jasný víťaz volieb.

Víťazom je Smer-SD

Víťazom volieb do Národnej rady SR sa stala strana Smer-SD, ktorá v sobotnom (30. 9.) celonárodnom hlasovaní získala 22,94 percenta hlasov, čo jej prinieslo 42 kresiel v parlamente. Oficiálne výsledky volieb potvrdila na nedeľnej tlačovej konferencii Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Volebná účasť dosiahla 68,51 percenta, hlasovalo 3.007.123 voličov.

Na druhom mieste skončilo Progresívne Slovensko so 17,96 percenta so ziskom 32 poslaneckých mandátov. Za ním nasleduje Hlas-SD (14,7 percenta) s 27 poslaneckými kreslami. Do parlamentu sa dostala aj koalícia OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí (8,89 percenta), ktorá obsadí v parlamente 16 poslaneckých miest. KDH získalo 6,82 percenta hlasov a v parlamente bude mať 12 poslancov, za ním nasleduje strana SaS (6,32 percenta), ktorá bude mať 11 poslancov. Do parlamentu sa dostala aj SNS (5,62 percenta), ktorá získala desať poslaneckých miest.

V jednom okrsku sa hlasy spočítať nepodarilo

V jednom okrsku v Prešovskom kraji sa nepodarilo sčítať hlasy a výsledky budú neplatné. Z toho dôvodu nie je v definitívnych výsledkoch 100 percent sčítaných zápisníc. Informoval o tom v nedeľu predseda Štatistického úradu SR Peter Peťko.

Tesne pred bránami parlamentu ostala Republika so ziskom 4,75 percenta a Aliancia so 4,38 percenta. Pod troma percentami hlasov sú Demokrati (2,93 percenta) a Sme rodina (2,21 percenta). Ďalšie politické subjekty získali menej ako jedno percento hlasov - ĽSNS (0,84 percenta), KSS (0,33 percenta), Pirátska strana (0,31 percenta), Modrí, Most-Híd (0,26 percenta), strany okolo Maďarského fóra (0,11 percenta), MySlovensko (0,09 percenta), Karma (0,08 percenta), Spoločne občania Slovenska (0,08 percenta), Srdce - SNJ (0,07 percenta), Princíp (0,06 percenta), Spravodlivosť (0,04 percenta), Slovenské hnutie obrody (0,04 percenta), Vlastenecký blok (0,04 percenta), SDKÚ-DS (0,02 percenta).

Na priebeh volieb dohliadalo až 6500 policajtov

Polícia eviduje v súvislosti s voľbami do Národnej rady (NR) SR spolu 123 podnetov. Počas volebného dňa ich zaznamenala 93. Na nedeľnom brífingu o tom informoval viceprezident Policajného zboru Damián Imre. Zopakoval, že na pokojný priebeh volieb dohliadalo 6500 policajtov.

Počas volebného dňa polícia zaznamenala šesť trestných oznámení. Z toho v dvoch prípadoch išlo o podozrenia z volebnej korupcie, v troch prípadoch o podozrenia z trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb a referenda. Jeden prípad sa týkal veci trestného činu ohovárania. Policajti riešili aj 18 priestupkov. "Iných podnetov, ktoré neboli kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin, sme v deň konania parlamentných volieb zaznamenali celkovo 69," doplnila Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.

Pred volebným dňom riešila polícia v súvislosti s voľbami celkovo 30 podaní. V piatich prípadoch boli kvalifikované ako trestný čin. "V jednom prípade z nepriamej korupcie, jeden prípad v súvislosti s podvodom. Polícia preveruje taktiež prípad vo veci ohovárania a v jednej veci bolo začaté trestné stíhanie vo veci poškodzovania cudzej veci," dodala. Okrem toho policajti riešili sedem priestupkov a preverovala 18 podnetov, ktoré neboli kvalifikované ako trestný čin ani priestupok.