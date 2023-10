Modré šaty a vážnejšia tvár: Takto odovzdávala prezidentka poverenie Robertovi Ficovi a pred tromi rokmi Igorovi Matovičovi

Šaty prezidentky Čaputovej pri odovzdávaní poverenia na zostavenie vlády (Zdroj: TASR/Martin Baumann, Topky/Maarty)

Mimoriadne stretnutie Roberta Fica a prezidentky Zuzany Čaputovej bok po boku sa len tak nevidí. Práve v pondelok nastal deň, keď prezidentka odovzdala do rúk víťaza volieb poverenie na zostavenie vlády. Dostal na to presne 14 dní a z prezidentského paláca odchádzal so slovami, "že teraz by Slovensko potrebovalo trošku kľud, pokiaľ ide o rokovania. Asi by bolo zlé, keby som oznámoval cez médiá, kto bude prvý a kto bude druhý. Nebude to ľahký proces, ale urobíme všetko pre to, aby vznikla vláda SR. V tomto okamihu sa sústreďte na to, že mi prezidentka dala 14 dní."

Michal Šimečka sa stretáva s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. (Zdroj: Topky/Maarty)

Zatiaľ čo pred tromi rokmi zvolila prezidentka jasnejšiu farbu šiat, tentokrát sa obliekla do tmavších farieb. Aj keď by sa mohlo zdať, že jej úsmev tentokrát viac skrývala, prízvukovala, že "predčasné parlamentné voľby boli slobodné, demokratické a vytvorili reálny obraz spoločnosti. Vysoká volebná účasť svedčí o tom, že budúcnosť Slovenska nie je ľuďom ľahostajná."

Odovzdávanie poverenia Igorovi Matovičovi, 4. marec 2020

Prezidentka dáva poverenie na zostavenie vlády Igorovi Matovičovi (Zdroj: TASR/Martin Baumann)

Odovzdávanie poverenia Robertovi Ficovi, 2. október 2023

Zuzana Čaputová a Robert Fico (Zdroj: Topky/Maarty)

Víťazom predčasných parlamentných volieb sa stal Smer-SD. Nasleduje Progresívne Slovensko a Hlas-SD. Do parlamentných lavíc sa dostali aj koalícia OĽaNO a priatelia, Kresťanská únia a Za ľudí a tiež KDH, SaS a SNS.