Kde na to zobrala? Záborskej strana kúpila najdrahšiu reklamu! Na kampaň míňa milióny

Ako upozornila mimovládna organizácia Transparency International Slovensko, najdrahšou jednotlivou predvolebnou reklamou v tejto kampani sú Obyčajné noviny, ktoré v posledných dňoch roznášala Slovenská pošta do schránok domácností po celom Slovensku. „Vytlačenie prvého čísla 30-stranového plnofarebného magazínu stálo 150-tisíc eur, do volieb majú vyjsť ešte dve podobne drahé vydania. Aj keď je vydavateľom novín OĽaNO, výdavky sa začali objavovať na transparentnom účte Kresťanskej únie, s ktorou hnutie kandiduje v koalícii,“ uviedli. Malá strana bez štátnych príspevkov podľa nich prekvapila a bude mať nakoniec až miliónovú kampaň, a to vďaka vysokým pôžičkám od dvoch súkromných veriteľov.

Záborskej strana by mala podľa nich zaplatiť dokopy za tri čísla Obyčajných novín až 450-tisíc eur. Ďalšie desiatky tisíc eur bude následne stáť ich roznáška Slovenskou poštou. „Generálny manažér OĽaNO Július Jakab nás informoval, že noviny ako súčasť spoločnej kampane platí Kresťanská únia,“ uviedli s tým, že podľa kandidáta KÚ Michala Sygúta to na 98 percent nie sú Matovičove peniaze. Michal Važan, ktorý má v KÚ na starosti kampaň pre mimovládku vysvetlil, že to ide z pôžičiek a v blízkom čase zverejnia na webe informáciu o dvoch veriteľoch.

„Štvrť milióna požičala Kresťanskej únii martinská tlačiareň Fork, za ktorou je sympatizant strany Radovan Kraker. Ďalších 700-tisíc Bojnická urbárska akciová spoločnosť - ide o zatiaľ najväčšiu privátnu pôžičku (mimo bakových úverov) v tejto kampani. Akciovka Tomislava Jurika (niekdajší spoluvlastník Unipharmy) bola po minulé roky v strate, vlani skončila hospodárenie so ziskom 40-tisíc eur,“ píše Transparency.

Mimovládka zároveň upozornila na to, že pôžičky sú rizikové, keďže koalícia OĽaNO, Za ľudí, KÚ sa v prieskumoch pohybuje okolo hranici 7-percent. Pre koalície pritom platí, že na to, aby sa dostali do Národnej rady SR, musia prekročiť hranicu 7 percent. „V prípade vypadnutia z neho nemusí získať KÚ dostatok štátnych príspevkov na splatenie záväzkov,“ upozornili.

„V prípade aktuálne najbohatšej strany OĽaNO (podľa disponibilných zdrojov na účte) sa špekulovalo o tom, že môže prevalcovať konkurenciu až 9-miliónovou kampaňou, ak by dokázala obísť zákon a nejako posunúť milióny menším stranám v trojkoalícii (Za ľudí a Kresťanská únia), ktoré sami o sebe nemajú na trojmiliónovú kampaň, čo je limit na výdavky vo voľbách pre jednotlivé strany. K historicky najväčšej kampani sa naozaj schyľuje, aj keď to tak zatiaľ podľa transparentných účtov strán koalície nevyzerá,“ upozornilo TIS.

„OĽaNO nám totiž deklarovalo, že plánuje kampaň v objeme do troch miliónov eur. Podobne ako Kresťanská únia aj Za ľudia Veroniky Remišovej podľa ich vyjadrenia chystajú miliónovú kampaň. Spolu by tak trojkoalícia mohla prekročiť päťmiliónovú hranicu. V minulých voľbách 2020 minula koalícia PS – Spolu v spoločnej kampani iba 2,8 milióna eur,“ dodali.