Časť programu Progresívneho Slovenska je pre OĽANO neprijateľná, tvrdí Šipoš

Michal Šipoš (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Časť programu Progresívneho Slovenska je pre hnutie OĽANO a priatelia neprijateľná a nevstúpi do vlády, ktorá by ho chcela realizovať. V TASR TV to povedal predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Záväzok podľa neho zaradili aj do desaťbodovej zmluvy so Slovenskom, v ktorej ponúkajú voličom svoje programové priority.