Kollár a Sme rodina vyzvali premiéra na zastavenie zonácie národných parkov

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Prírodu treba chrániť. Sme za to. Ale nemôžeme likvidovať ľudí, ktorí tam žijú po generácie. Chcem vyzvať premiéra Ódora, aby to prehodnotili, zastavili toto šialenstvo a dali to prepracovať," uviedol Kollár. Tvrdí, že návrh je namierený proti ľuďom a má negatívne dôsledky nielen na majiteľov pozemkov, ale aj na bežných ľudí. Zároveň podľa neho zmeny spôsobia výpadky v rozpočtoch samospráv. Odmieta, aby si občania platili za návštevu NP a aby chovatelia nemohli na vlastných pozemkoch pásť dobytok.

Boris Kollár k zonácii národných parkov (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Boris Kollár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Predseda výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Jaroslav Karahuta (Sme rodina) dodal, že reforma národných parkov je príkladom toho, ako reformy nerobiť. Tvrdí, že starostovia a primátori dotknutých území sa nezúčastňovali na procese zmien zonácií troch spomínaných NP. Rovnako sa podľa neho porušuje Ústava SR garantujúca práva vlastníkov pozemkov.