Ostrá výmena názorov moderátora s Dankom: Líder SNS s Gröhlingom za jedným stolom, napätie sa dalo krájať

Danko prišiel do konfrontácie so samotným moderátorom. (Zdroj: Reprofoto TA3)

BRATISLAVA - Stáva sa, že nedeľné televízne diskusie medzi politikmi bývajú ostré. No už menej sa vidí to, aby dochádzalo k štipľavej konfrontácií medzi politikom a moderátorom samotnej relácie. Kritiku od moderátora si totiž vypočul aj Andrej Danko, šéf SNS, ktorý sa v štúdiu objavil s podpredsedom SASKY Branislavom Gröhlingom. Napätie sa však dalo krájať aj medzi jednotlivými hosťami relácie.

archívne video

Predseda SNS Andrej Danko predstavil kandidátku strany SNS (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Diskusia začala na tému blížiacich sa nielen parlamentných, ale aj prezidentských volieb. "Ak sa nedohodneme s Hlasom a so Smerom, tak SNS predstaví vlastného kandidáta," povedal rovno na úvod Danko. Ani Peter Weiss, Ján Kubiš či Ivan Korčok nie sú vraj relevantné mená pre SNS.

(Zdroj: reprofoto TA3)

Gröhling si myslí, že je tu potrebný prezident, ktorý krajinu bude viesť na Západ

"Momentálne neriešime v strane nejaké mená, no ak sa rozhodne pán Korčok do toho ísť, tak ho podporíme. Pán Korčok je človek, ktorý razí podobné hodnoty ako pani Čaputová, bude viesť Slovensko na Západ a bude to liberálna, slobodná krajina," povedal Branislav Gröhling na margo tejto témy s tým, že odmieta vraj "vzhliadať k Rusku" ako jeho spoludiskutér.

(Zdroj: reprofoto TA3)

Výroky Orbána o "odtrhnutej zemi" Danka mrzia

Danko bol konfrontovaný aj s tým, ako reaguje na slová maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorého v minulosti chválil za to, ako vedie Maďarsko. Orbán sa o južnom Slovensku v Rumunsku na stretnutí s Maďarmi vyjadril ako o "odtrhnutej zemi". "Ja som tu v tomto štúdiu ešte tento týždeň tieto výroky odsúdil. Má svoj pohľad na dejiny. Ja nesúhlasím s tým, že Slovensko je odtrhnuté územie. Nikdy žiadne veľké Maďarsko nebolo, bolo to Uhorsko. Maďari urobili po roku 1867 veľa chýb, ale myslím si, že nie je na mieste vracať sa do minulosti," dodal.

(Zdroj: Reprofoto TA3)

Kritika moderátora o zodpovednosti

V debate však nastal v istom momente zlom, kedy už moderátor Richard Dírer, ktorý sa neštíti kritiky aktuálneho stavu v politike na úvod každej nedeľnej relácie formou obežníkov. "Pán Dírer, ešte som diaľnice na starosť nemal," povedal Danko k téme zodpovednosti za nedostavané diaľničné úseky, čo už Dírera dostalo do vývrtky.

"Pán Danko ale tridsať rokov ... tridsať rokov to počúvame, že nikto za nič nezodpovedá. Vždy, každý politik, ktorý tu sedí, povie, že 'Ja som so školstvom nič nemal. Ja som s diaľnicami nič nemal. Ja som nemal nič s prácou a sociálnymi vecami. Nikto tu nemal s ničím nič spoločné. Tri a pol milióna Slovákov nedokáže zaplatiť neočakávaný výdavok. To si myslíte, že sa stalo teraz za posledné dva roky?" povedal moderátor Dankovi, ktorého výstup sa dostal až na sociálne siete.

Danko neskôr na sociálnej sieti prezentoval aj svoj pohľad na diskusiu, pričom ostatní straníci mu odkázali, že "Danko Gröhlingovi naložil". "Sulík, Matovič, Kollár a Ódorova vláda s prezidentkou sú zodpovední za to, že nebudeme mať zdroje na život. V októbri budeme musieť urobiť zásadné reformy prospešné pre občanov Slovenska, ak nám dajú ľudia dôveru," dodal Danko.