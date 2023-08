Koronavírus či politická situácia naštrbili váš vzťah s rodičmi? Šesť spôsobov, ako ho zlepšiť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

BRATISLAVA - Bojovať s rodičmi nie je zábavné a ani ľahké. Je normálne sa cítiť horšie, smutnejšie alebo rozrušene. Ako dieťa svojich rodičov viem, že hádok je v niektorých obdobiach viac a zhoršila to situácia s koronavírusom, spoločenskou situáciou a rozdielnymi názormi na život. Ako tento vzťah zachrániť?

Ako sme spomenuli, situácia sa za posledné roky veľmi zmenila a spoločnosť sa rozdelila na základe aktuálnej situácie. Pred 3 rokmi sme tu mali koronavírus a názory na očkovanie, teraz sa rieši vojna na Ukrajine a práva pre LGBTQ+ komunitu. Možno sa vy a vaši rodičia v názoroch nezhodujete, sú to vonkajšie faktory, ktoré nemôžete zmeniť. Existuje však niekoľko vecí, ktoré sú vo vašich rukách a môžete ich ovplyvniť. Najdôležitejšia je vaša reakcia na takéto situácie.

Komunikácia a aktívne počúvanie je základ

Komunikácia je základ každého zdravého vzťahu. Nehovoríme len o milostných vzťahoch. Ak chcete, aby váš kamarátsky, pracovný či vzťah s rodičmi fungoval, zamerajte sa na komunikáciu. Práve aktívne počúvanie zohráva zásadnú úlohu pri zlepšovaní komunikácie. Keď sa zapájate do diskusií so svojimi rodičmi, vedome sa snažte skutočne počúvať a porozumieť ich pohľadu bez toho, aby ste ich prerušili alebo sa stali defenzívnymi. Ukážte im, že komunikovať sa dá aj bez kriku a s empatiou. Pomáha to rozvíjať pocit vzájomného rešpektu a podporujte otvorený dialóg.

Čas je dôležitý

Načasovanie je rozhodujúce pri riešení citlivých problémov alebo pri dôležitých rozhovoroch. Vyberte si vhodný čas a pokojné, súkromné prostredie na prediskutovanie svojich obáv s rodičmi. Vyhnite sa konfrontáciám v momente, kedy je jeden z vás vystresovaný alebo nahnevaný z iného dôvodu. Neprilievajte olej do ohňa. Naplánovať si rozhovor dopredu umožňuje produktívnejšie rozhovory a minimalizuje šance, že prerastú do prudkých hádok.

Hovorte za seba

Keď vyjadrujete svoje pocity a obavy, vždy hovorte o sebe. Vyhnite sa ukazovaniu prstu na nejaký problém a hádzaniu viny na ostatných. Namiesto: „Ty si vtedy spravil toto...,“ použite „Cítim sa frustrovaný/sklamaný/smutný, keď....“. Tento prístup pomáha udržiavať konverzáciu zameranú na vaše emócie a skúsenosti, podporuje porozumenie a znižuje obranu.

Hľadajte kompromisy a spoločnú reč

Pochopte, že nie každá nezhoda sa dá vyriešiť tak, ako chce jedna zo strán. Namiesto toho sa snažte o kompromis a nájdite spoločnú reč. Ku konfliktom pristupujte s ochotou porozumieť perspektíve svojich rodičov a spoločne hľadať vzájomné výhodné riešenia. Tento prístup spolupráce posilňuje vzťah a demonštruje vašu ochotu nájsť strednú cestu.

Nastavte si hranice

Stanovenie jasných hraníc je kľúčové v každom vzťahu, vrátane toho s vašimi rodičmi. Komunikujte o svojich potrebách úctivo a asertívne, a zároveň buďte otvorení vypočuť si ich názor. Hranice pomáhajú definovať jednotlivé priestory a zodpovednosti, znižujú konflikty a umožňujú zdravšiu dynamiku.

Skúste porozumenie a empatiu

Budovanie zdravšieho vzťahu si vyžaduje empatiu a pochopenie z oboch strán. Skúste sa vžiť do kože svojich rodičov a zvážte ich názor. Uvedomte si, že môžu mať svoj vlastný strach, obavy a obmedzenia. Rozvíjanie empatie umožňuje väčší súcit a pomáha podporovať empatickejší a chápavejší vzťah.

Aj keď tento článok nie je super pomocníkom na situácie, ktoré teraz možno vo vašom vzťahu s rodičmi zažívate. Dúfam, že vám poskytol inšpiráciu alebo tipy, ako lepšie chápať jeden druhého a orientovať sa v situáciách, ktoré sú pre vás nové. Myslite na to, že nie ste sami a podobnú situáciu zažíva veľké množstvo detí a problémy, ktoré trápia váš vzťah, sú univerzálne a vyskytujú sa v mnohých domácnostiach. Ak máte nejaké ďalšie užitočné tipy a mechanizmy zvládania problémov s rodičmi, podeľte sa o ne v komentároch.