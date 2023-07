Prudký ZVRAT v počasí! Východ bičujú búrky: V Závadke poškodili tretinu domov, v Sobranciach vyhlásili mimoriadnu situáciu

BRATISLAVA - Počasie ako na hojdačke. Aj tak by sa dalo opísať toto leto. Horúčavy striedajú prudké lejaky, ktoré sú často sprevádzané krupobitím, silným vetrom a následným dusnom. Inak tomu nebude ani dnes. Slovenský hydrometeorologický ústav vydal na stredu aj štvrtok výstrahy pred búrkami aj pred vysokými teplotami. Východné Slovensko v týchto chvíľach s nimi bojuje.

Aktualizované 20:45 Okresný úrad Sobrance vyhlásil v stredu večer mimoriadnu situáciu. Dôvodom sú škody vo viacerých obciach, ktoré spôsobila silná búrka. Uviedol to prednosta úradu Marián Škirda.

Aktualizované 19:40 Cez radarovú stanicu Kojšovská hoľa prešla v podvečerných hodinách búrka, ktorá priniesla veľmi vysokú intenzitu dažďa - 20 mm/10 minút.

Aktualizované 19:23 Na západe hlásia slabšie zrážky v okolí Malaciek a Bratislavy.

Aktualizované 19:15 Búrka dorazila aj do Strážskeho, kde po sebe zanecháva spúšť vo forme popadaných stĺpov a stromov. Ako povedal primátor Patrik Magdoško, mesto bolo v dôsledku výčinov počasia dočasne nepriechodné.

Aktualizované 18:50 V niektorých okresoch na východe Slovenska platia v stredu večer aj hydrologické výstrahy pred prívalovou povodňou. Informuje o tom na svojom webe Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). Výstrahu druhého stupňa vydal pre okres Sobrance, výstrahu prvého stupňa pre okresy Gelnica, Košice, Košice-okolie Bodva a Košice-okolie Hornád. Výstrahy platia predbežne do 19.30 h, v lokalite Sobraniec do 19.00 h. Pre väčšinu územia Slovenska s výnimkou okresov na severe zároveň trvajú do 20.00 h výstrahy pred búrkami druhého a prvého stupňa.

Aktualizované 18:40 Množstvo výjazdov v súvislosti s výčinmi počasia evidujú aktuálne hasiči v okresoch Michalovce a Sobrance. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jana Matis Libová. "Výjazdy sa týkajú spadnutých stromov, strhnutých striech, zatopených priestorov a podobne," uviedla s tým, že strhnutú strechu rodinného domu evidujú napríklad v Závadke v okrese Michalovce, v obci Záhor v okrese Sobrance, ale aj v Strážskom.

Aktualizované 18:30 Silný vietor a krúpy v Závadke v okrese Michalovce poškodili v stredu popoludní podľa prvotných odhadov takmer tretinu domov. Pre TASR to uviedla starostka obce Jana Dziaková s tým, že v obci padali krúpy veľké takmer ako tenisové loptičky. "Zničené sú hlavne staršie domčeky, ktoré mali eternitovú krytinu. Strechy, výplne na oknách, autá, ktoré neboli v garáži, stromy," povedala. Podľa nej sú vzniknuté škody veľké. "Bolo to krátke, ale intenzívne. Ono to vyzeralo ako keby prišlo tornádo s veľkými krúpami," dodala.

Aktualizované 17:50 Najintenzívnejšia búrka úradovala v okresoch Michalovce a Vranov nad Topľou, kde sa vyskytla supercela. Nebezpečný je najmä silný vietor, informuje portál imeteo.sk. Ten láme nielen konáre, ale berie aj strechy. Klokočovom v okrese Michalovce sa prehnala takáto supercelárna búrka.

Situácia na východe je vážna a odborníci pripomínajú, že sú dokonca vhodné podmienky aj pre vznik tornád.

Po tropických horúčavách silné búrky

Prvé búrky a intenzívne zmeny počasia zasiahli naše územie už v utorok večer, kedy sa k nám z Rakúska premiestnila búrková vlna a západom sa prehnala supercela. Tá so sebou priniesla okrem zrážok silný nárazový vietor, ktorý vyvracal stromy, lámal konáre a ničil strechy. Na viacerých miestach museli zasahovať aj hasiči.

Aktuálne je vo väčšine miest letné počasie, avšak v poobedných hodinách sa opäť dočkáme prudkých lejakov, silného vetra a krupobitia. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) očakáva búrkovú činnosť od 12-tej až do večerných hodín.

Podľa portálu imeteo.sk je však situácia pomerne komplikovaná a je ťažké určiť, kde presne sa búrky vyskytnú. V celej strednej Európe by malo dochádzať k tvorbe viacerých búrkových buniek, ktoré nemusia mať dlhú trvácnosť a naopak, niektoré z nich môžu prerásť aj do superciel.