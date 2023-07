Situácia s útokmi medveďa je alarmujúca: Vec už rieši aj Žilinka! Ochranár však ponúka iný pohľad

BRATISLAVA – Medvede pohybujúce sa v blízkosti ľudských obydlí, útoky na ľudí, streľba. Situácia týkajúca sa našej najväčšej šelmy už vyzerá byť neúnosná. Ľudia sa boja a apelujú na kompetentných, aby zakročili. Zasadať má mimoriadny výbor a do veci sa obul už aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Ochranár však upozorňuje na druhú stranu mince.

Situácia týkajúca sa medveďov eskaluje už nejaký čas. Trpezlivosť však mnohým došla po tom, ako zviera napadlo syna farmára z Hája. Mladý muž skončil s dohryzenými rukami a predtým, aby nedopadol ešte horšie, ho pravdepodobne uchránila len okamžitá reakcia jeho matky, ktorá sa v tom čase tiež nachádzala na mieste a zviera atakovala vidlami. To napokon ušlo.

Poľnohospodári minulý týždeň vyzvali ministerstvo životného prostredia a ministerstvo pôdohospodárstva, aby začali riešiť situáciu s medveďmi hnedými. Tie neohrozujú len ľudí, ale aj hospodárske zvieratá a spôsobujú škody. Po ich boku stál aj farmár z Hája, ktorý otvorene povedal, že medvede, ktoré prekročia jeho farmu, budú mŕtve.

Netrvalo dlho a došlo k ďalšiemu útoku. Koncom minulého týždňa v lese pri Sučanoch blízko Martina zaútočila na muža, ktorý bol na prechádzke so psom, 18-ročná medvedica. Muž mal pri sebe legálne držanú zbraň, ktorú použil a medveďa zastreli. Ďalší incident sa odohral pri Liptovskom Hrádku. Muž pri stretnutí s medveďom utrpel viaceré zranenia a previezli ho do nemocnice.

V súvislosti s problémami týkajúcimi sa výskytu medveďa hnedého v obývaných územiach a opakovanými útokmi medveďa na obyvateľstvo a chovy hospodárskych zvierat zasadne v utorok mimoriadny výbor. Nie je vylúčené, že o medveďoch sa bude hovoriť aj v pléne. Nezaradený poslanec Filip Kuffa už avizoval iniciovanie mimoriadnej schôdze k regulácii medveďa, na ktorej by poslanci zaviazali vládu pripraviť zákon k regulácii medveďa hnedého. Jeho snahy podporuje aj strana Hlas-SD. "Prijatie novely zákona o ochrane medveďa tak, aby sa kompetencie vrátili do rúk poľovníkov a odborníkov v tejto oblasti, považujem za racionálne riešenie kritickej situácie," uviedol šéf Hlasu Peter Pellegrini. Kuffa tvrdí, že podporu má aj od strany Smer-SSD.

Najnovšie sa vo veci začal angažovať aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. „Dôrazne apelujem na všetky kompetentné orgány verejnej moci, aby prijali také opatrenia, ktoré zabezpečia reálnu a účinnú ochranu života a zdravia obyvateľov Slovenska pred eskalujúcimi sa útokmi medveďa hnedého. Prokuratúra Slovenskej republiky je v záujme dosiahnutia tohto cieľa pripravená poskytnúť náležitú súčinnosť,“ povedal.

Druhá strana mince

Mnohí ľudia na sociálnych sieťach však poukazujú na to, že každá minca má dve strany. Na tom, že sa šelmy pohybujú v blízkostí obcí majú podľa nich svoj podiel aj ľudia, ktorí tu nechávajú jedlo či jeho zvyšky, ktoré zvieratá prirodzene lákajú. Marián Hletko, dobrovoľný člen stráže prírody, spolu s dvomi kolegami ešte koncom mája dokumentoval poľovnícke vnadiská v kompetenčnom území správy NAPANT-u, ktoré by mohli lákať medvede do blízkosti ľudských obydlí. „Približne 300 metrov nad obcou Šumiac sa nám podarilo zdokumentovať väčšie množstvo jabĺk, kukuricu a melón, ktoré boli umiestnené pred poľovníckym posedom. Lokalitu sledovali 3 poľovnícke fotopasce, na ktoré sme sa v uniformách stráže prírody nechali úmyselne zaznamenať, aby sme prevádzkovateľa odradili od nežiadúceho konania,“ uviedol.

Predpoveď sa podľa jeho slov naplnila. „Po oznámení výskytu medveďa v obci Šumiac, bol aktuálnu situáciu dňa 16.07.2023 opätovne preveriť člen stráže prírody, ktorý zastihol medveďa priamo na predmetnom vnadisku. Medveď ležal vo vysokej tráve pod stromom, na ktorom bola umiestnená poľovnícka fotopasce a čakal na pravidelný prísun potravy. V momente keď sa strážca prírody k medveďovi priblížil asi na 20 m, medveď sa rozbehol z vnadiska do okolitého lesa. Prekvapenie bolo vzájomne a preto nebezpečné. Na vnadisko, ktoré je mimochodom vzdialene len 400 metrov od domu oznamovateľa výskytu medveďa, zrazu prišiel poľovník, ktorého na prítomnosť stráže prírody upozornila fotopasca s MMS modulom,“ tvrdí.

Podľa jeho slov poľovník spočiatku strážcovi tvrdil, že odkedy bola fotka jeho vnadiska zverejnená na sociálnej sieti, prestal tam potravu umiestňovať. „Až dodatočne sa však strážcovi priznal, že aj včera bol do metrovej trávy vysypať kukuricu. Tá je však podľa poľovníka určená výhradne pre diviakov,“ uviedol „Netvrdím, že poľovnícke krmoviská a vnadiská sú jediným zdrojom problémov, no ich umiesťovanie v blízkosti ľudských obydlí či turistických chodníkov výrazne zvyšuje riziko konfliktných situácii medzi ľuďmi a medveďmi,“ dodal.