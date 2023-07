Vlna horúčav zaútočila aj na izbové rastliny: TAKTO by mala vyzerať starostlivosť v letných mesiacoch

(Zdroj: Getty Images)

Každého myseľ sa nastúpením prvých horúčav uberá pri more. Rozmýšľame nad tým, kam sa vyberieme na letnú dovolenku, čo treba na ňu kúpiť a kam pri vodu pôjdeme po práci. Nemali by sme zabúdať ani na rastliny, ktorým venujeme vždy väčšiu starostlivosť na jeseň a v zime, kedy sme zatvorení doma. Ak sa budete o rastliny starať príkladne aj v lete, určite to oplatia. Stačí, ak budete dodržiavať tieto tipy:

1. Vždy kontrolujte vystavenie slnku

Rastliny sa asi ťažko natrú opaľovacím krémom alebo sa skryjú do tieňa, keď na ne začne páliť slnko. Spoliehajú sa na vás, že ich ochránite pred silnými letnými lúčmi. Miesto, ktoré ste rastlinám vybrali v zime, nemusí byť v lete dobré. Dni sú dlhšie a slnko intenzívnejšie, preto dobre zvážte umiestnenie izbových rastlín vzhľadom k podmienkam, ktoré si vyžadujú.

(Zdroj: Getty Images)

Sledujte, kam dopadá svetlo v jednotlivých miestach vášho bytového priestoru a podľa toho umiestňujte rastliny. Ak má vaša rastlina spálené alebo ochabnuté listy, zmeňte miesto. Tento problém značí, že bola vystavená silnejšiemu slnku.

2. Očkom mrknite aj na teplotu a vlhkosť

Možno sú pre mnohých nudné, ale stabilita a rovnaké podmienky sú pre nich kľúčové. Usilujte sa, aby teplota vo vašom bytovom priestore neklesla pod 18 stupňov a nevystúpila na viac ako 28 stupňov. Taktiež sa zamerajte aj na vlhkosť. Ak vlhkosť potrebujete zvýšiť, dosiahnete to umiestnením rastlín bližšie k sebe, použitím zvlhčovača v miestnosti alebo striekaním vody na listy pomocou rozprašovača.

Rastliny nie sú ľudia, nemajú radi klímu, ventilátory a chladný vánok. Preto si dajte pozor, aby rastliny neboli umiestnené hneď pod klímou, ventilátorom alebo pri prudkom vetraní. Drastické vetranie môže vysušiť rastlinu a ukradne jej všetku vlhkosť, ktorú potrebuje na život.

3. Polievať, polievať, polievať...

O väčšine izbových rastlín je známe, že si vyžadujú polievanie jedenkrát do týždňa, niekedy stačí raz za dva týždne. Nebuďte teda prekvapení, ak pôda v črepníkoch počas letných mesiacov zostane rýchlejšie suchá. Horúce letné teploty, zvýšené slnečné žiarenie, znížená vlhkosť a rýchly rast znamenajú, že vaše izbové rastliny budú potrebovať dôsledné zavlažovanie. Stanovte si polievací plán a dodržujte ho. Denne kontrolujte pôdu v každom kvetináči tak, že prstom zatlačíte do pôdy. Ak je palec suchý, je čas na polievanie.

(Zdroj: Getty Images)

4. Kŕmte ich raz týždenne

Letný teplejší vzduch a dodatočné slnečné svetlo spôsobujú, že niektoré izbové rastliny rastú ako burina. Rastové skoky potrebujú veľa energie. Vaše rastliny sa tým pádom stavajú ešte hladnejšie po kvalitnom hnojive. Preto v letných mesiacoch pri pravidelnom polievaní nezabúdajte ani na hnojenie. Samozrejme, dodržiavajte pokyny uvedené na hnojivách, ktoré používate.

5. Udržujte rastliny čisté a bez škodcov

Samozrejme, otvorené okná sú v lete a hlavne v noci kľúčové, ale pozor na rastliny. Otvorené okná s čerstvým vzduchom dávajú možnosť škodcom, prachu a peľu. Keď sa prach usadzuje na listoch, môže blokovať vzduch a slnečné svetlo potrebné na to, aby rastlina zdravo rástla. Pri upratovaní domácnosti nezabudnite na rastliny a utrite prach aj z nich. Na menšie rastliny použite vlhké utierky, pri väčších sa zíde aj vlhká špongia.

(Zdroj: Getty Images)

Pravidelne kontrolujte rastliny a listy, či neobsahujú škodcov, ako sú komáre, múčniky a roztoče. Môžu sa skrývať v pôde alebo na spodnej strane listov. Ak spozorujete malé bodky alebo iné znaky, ktoré súvisia so škodcami, okamžite odstráňte a vyčistite chorú rastlinu. Ideálne bude, ak ju oddelíte od ostatných, predídete tak rozšíreniu nákazy.

6. Presaďte ich, ak je to nutné

Niekedy sa vaše rastliny môžu v letných mesiacoch rozrásť, že je potrebné zmeniť črepník. Ak rastlina prerastá svoju nádobu, je najvyšší čas. Ak zistíte, že zalievate častejšie, vidíte korene alebo vodu vytekajúcu priamo z drenážnych otvorov v kvetináči, alebo si všimnete spomalený rast, vaša rastlina sa vám snaží povedať, že sa cíti stiesnene a potrebuje viac miesta. Zdravé izbové rastliny reagujú dobre na presádzanie najmä v lete a na jar. Využite dlhšie svetlo a pomôžte svojej rastline.

(Zdroj: Getty Images)

Pri správnej letnej starostlivosti o izbové rastliny sa vaše izbové priestory môžu zelenať ako záhrady. Poskytnú vám iskru života, keď sa po dlhom dni dostanete domov. Nezabúdajte na rastliny a venujte im dostatok pozornosti. Aká je vaša najobľúbenejšia izbová rastlina?