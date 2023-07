Južná Európa sa topí v pekelných horúčavách: Miestni vo veľkom skupujú klimatizácie, dvojnásobok zákazníkov!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

MADRID/RÍM - Extrémne horúčavy na juhu Európy prinútili tamojších obyvateľov, aby investovali do klimatizácie alebo aspoň ventilátorov na ochladenie vnútorných priestorov. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.

archívne video

Centrum hlavného mesta bolo uprostred jedného z najteplejších dní takmer vyprázdnené (Zdroj: Topky/Maarty)

Európania na juhu doteraz zvládali teploty "tradičnejšie"

Agentúra pripomína, že pevne zabudované klimatizácie v domácnostiach sú v Európe oveľa menej rozšírené ako v Spojených štátoch. Obyvatelia starého kontinentu sú tak odkázaní na tradičnejšie spôsoby zvládania horúčav, ako je zatváranie okeníc a siesta uprostred dňa. Najnovšie údaje však ukazujú, že Taliani a Španieli čoraz častejšie vyhľadávajú efektívnejšie riešenia, keďže letné teploty lámu rekordy. Taliansky predajca spotrebnej elektroniky Unieuro, ktorý má viac ako 500 obchodov po celej krajine, uviedol, že predaj klimatizačných produktov sa v týždni do 21. júla v porovnaní s rovnakým týždňom minulého roka zdvojnásobil.

(Zdroj: Getty Images)

El Corte Inglés, jedna z najväčších sietí obchodných domov v Španielsku, do polovice júla predala o 15 % viac klimatizačných jednotiek ako vlani do konca augusta. Vlna horúčav zasiahla juh Európy počas vrcholiacej letnej turistickej sezóny. Rekordy padali na celom kontinente a priniesli varovania pred zvýšeným rizikom úmrtí. Očakáva sa, že Španielsko bude toto leto trpieť nadpriemernými teplotami. Prudký nárast cien elektriny v minulom roku odradil ľudí od investovania do pevných klimatizačných jednotiek, ale neznesiteľné horúčavy toto leto nútia domácnosti zvážiť ich inštaláciu, tvrdí spotrebiteľská organizácia v Španielsku OCU.

(Zdroj: Getty Images)

Priemerný počet hodín, keď bežala klimatizácia podľa údajov spoločnosti Sensibo, ktorá predáva tieto zariadenia, vyskočil v Seville na juhu Španielska za mesiac do 15. júla o 26,5 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Mnohí sa rozhodli pre ventiláciu, ktorá sa ľahšie inštaluje. Stropný ventilátor s cenou 139,95 eura bol medzi desiatimi najpredávanejšími položkami v kategórii domácich potrieb na webovej stránke Amazon Spain, zatiaľ čo v Taliansku bola mobilná klimatizačná jednotka za 319 eur na 17. mieste.

(Zdroj: Getty Images)

Nielen domácnosti, ale aj podniky

Do klimatizácie investujú aj podniky. Amazon Business, kde si firmy môžu objednávať produkty, zaznamenal tento mesiac nárast predaja prenosných klimatizačných jednotiek v Španielsku, Taliansku a Francúzsku o viac ako 20 % v porovnaní s júlom minulého roka. Menšie zariadenia, ako sú stolné ventilátory sa tiež predávajú v tisíckach. A ľudia nezabudli ani na štvornohých priateľov. El Corte Inglés povedal, že chladiace podložky pre psov a mačky patria tento mesiac medzi najpredávanejšie položky v jeho obchodoch.