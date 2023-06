Potešujúce správy od premiéra: Slováci nebudú mať zatiaľ drahšie energie

BRATISLAVA - Slováci nebudú mať zatiaľ drahšie energie. Vláda odborníkov ráta s pokračovaním memoranda so Slovenskými elektrárňami. V diskusnej relácii Na hrane v televízii JOJ to povedal premiér Ľudovít Ódor.

Opatrenia na boj s energetickou krízou stoja rozpočet ročne niekoľko miliárd eur. Ak bude chcieť budúca vláda pokračovať v tejto pomoci, bude musieť na to odniekiaľ zobrať peniaze, skonštatoval Ódor. "Treba to robiť adresnejšie. Pre nízkopríjmových ľudí asi nejaká pomoc bude, ale pre vyššie príjmové kategórie si to pravdepodobne na najbližšie obdobie nemôžeme dovoliť," podotkol s tým, že pre budúcu vládu pripravia nejaké opatrenia.

Zastropovanie cien potravín nefunguje

V súvislosti s potravinovou infláciu by sa Ódorova vláda chcela pozrieť na reťazec produkcie potravín, a to od farmárov po obchodníkov. Chce vedieť, či sa v ňom nenachádzajú neodôvodnené marže. Premiér poukázal na to, že zastropovanie cien potravín ani znižovanie cien potravín nefunguje. Nie sú to podľa neho dobré ani adresné opatrenia.

archívne video

Vláda odborníkov bude musieť po vyslovení dôvery spraviť nielen realistický rozpočet, ale aj vyrovnaný. To považuje predseda vlády za limitujúce. "Budeme robiť rozpočet na budúci rok a keďže financií nie je veľa, budeme sa snažiť pomáhať rodinám, ktoré to najviac potrebujú. Nebude toľko peňazí, aby sme vedeli pomáhať všetkým plošne," poznamenal Ódor. Vláda odborníkov plánuje robiť adresné opatrenia. V najbližšej dobe chce poskytnúť pomoc opatrovateľom, sociálnym službám či rodičom, ktoré majú dieťa v náhradnej starostlivosti.

Vynášanie informácií

Predseda vlády zároveň uviedol, že štát si bude musieť "utiahnuť opasok, pretože sa takto nedá dlho pokračovať". "Tá cesta, na ktorej sme, ide proti múru. Takže by bolo dobré zísť z nej," povedal premiér. Šéf Slovenskej informačnej služby Michal Aláč nemôže prekročiť dve červené čiary, ktoré mu určil premiér, inak bude odvolaný. Ide o to, aby informačná služba nezasahovala do živých káuz, a aby nevynášala informácie politickým stranám, priblížil Ódor.