Súcit, kontrola aj nádej! Tajné odkazy prezidentky pri menovaní premiérov: Farba jej šiat hovorí za všetko

BRATISLAVA - Prezidentka Zuzana Čaputová menovala v pondelok už tretiu vládu. Tentokrát ide o úradnícky kabinetu, ktorý je zložený z odborníkov. Tí prebrali žezlá po vláde Eduarda Hegera, ktorá bol od decembra minulého roka v demisii a problémy nedokázala ustáť. Pozreli sme sa na to, akú farbu šiat hlava štátu pri menovaní jednotlivých vlád zvolila a čo hovoria o človeku, ktorý ich má na sebe.

archívne video

Ako prvú vymenovala hlava štátu vládu Igora Matoviča 21. marca 2020. Vtedy zvolila puzdrové šaty tmavo ružovej farby s lodičkovým výstrihom, ku ktorým zladila aj rúško. Dokonalú súhru šiat a prekrytia horných dýchacích ciest oceňovali na prezidentke všetci odborníci.

Tmavo ružová farba je vnímaná ako farba priateľstva, pokoja, šťastia a pohody. Tým, že vzniká zmiešaním bielej a červenej a zjemňuje tak účinky oboch odtieňov, je farbou lásky, vnútornej čistoty a súcitu. V tomto prípade by sme sa priklonili najmä k tomu sícitu, lebo to bolo v období začiatkov pandémie a hlava štátu si bola určite vedomá toho, že kabinet pod vedením Igora Matoviča čakajú krušné chvíle.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Korona a s ňou spojené opatrenia, ako aj reštrikcie, úmrtia a rastúca nezamestnanosť urobili svoje. Po vládnej kríze v marci 2021 došlo k politickému zemetraseniu, ktoré si vyžiadalo výmenu v kresle premiéra. Novým predsedom vlády sa stal dovtedají minister financií Eduard Heger, ktorého prezidentka vymenovala do funkcie 1. apríla 2021.

Pri druhom menovaní zvolila elegantné puzdrové čierne šaty s bledším lemovaním, ku ktorému opäť zladila respirátor. Ešte stále totiž platili opatrenia. Čierna farba oblečenia je podľa stylistov znakom vážnosti, prestíže a serióznosti. Ľudia, ktorí volia čierne oblečenie, vyjadrujú ambicióznosť a citlivosť zároveň. Prísny odtieň odpútava pozornosť zo vzhľadu na osobnosť jeho nositeľa. A veru na výber tejto farby mala dôvod.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Tretie menovanie, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 15. mája, sa nieslo už vo veselšom duchu. Bol to okrem iného deň, kedy sme definitívne odložili rúška a respirátory, ktoré už po mesiacoch nie je povinné nosiť ani v nemocniciach či domovoch sociálnych služieb. Posledný kabinet v tomto volebnom období, ktorý nahradil kabinet Eduarda Hegera, zložila prezidentka z odborníkov, ide o tzv. úradnícku vládu. Verí, že noví ministri na čele s premiérom Ľudovítom Ódorom upokoja súčasnú situáciu plnú napätia. "Keď na tomto mieste menujem nových sudcov alebo profesorov, obvykle hovorím, že je to pre nich zavŕšením ich profesijného sna alebo jeden z vrcholov ich odbornej kariéry. Vaše sny a vaše životné dráhy však smerovali inam a na vašej profesijnej ceste ste si už dávno získali rešpekt svojou odbornosťou a doterajšou prácou. Spojila vás pre túto chvíľu úplne iná vec – ochota v neľahkej politickej a spoločenskej situácii pomôcť svojej vlasti. Upokojiť rozhádanú a unavenú spoločnosť a doviesť krajinu k férovým parlamentným voľbám," prihovorila sa im Čaputová.

Na túto udalosť zvolila svetlú a žiarivú purpurovú farbu, ktorá je farbou prírody, nádeje, pokoja a rovnováhy. Ako zmes žltej a modrej farby má osviežujúci a zároveň aj upokojujúci účinok. Presne to, čo by si hlava štátu v súčasnosti najviac želala a dala to najavo aj svojím oblečením.