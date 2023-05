Vodiči, chystá sa novinka: Starý trojuholník by už čoskoro mohla nahradiť modernejšia verzia! Čo na to hovoríte?

Podľa Štefana Vámoša by sme si mohli trojuholník umiestňovať priamo na auto bez toho, aby sme museli z vozidla vôbec vystúpiť. To, že dnes musí vodič auto opustiť, aby umiestnil výstražný trojuholník, totiž podľa neho vytvára mnoho nebezpečných situácií. Upozornila na to TV JOJ.

Blikajúce svetlo má byť viditeľné pre autá prichádzajúce spoza vášho automobilu, ako aj spredu. Elektrická energia potrebná pre svetelný zdroj by mala byť dodávaná buď priamo z bežnej autozásuvky, alebo ju zabezpečí externý zdroj. Vývojár tvrdí, že trojuholník vyvíjal tak, aby fungoval aj v nepriaznivom počasí. Trojuholník bude na aute držať vďaka magnetu. Umiestniť ho viete takpovediac kdekoľvek – na dvere, ale aj na strechu. A to bez toho, aby ste opustili auto.

Nový trojuholník ešte nie je dokončený. Policajtom sa však už teraz pozdáva. "Môže zachrániť život, zdravie, popríde majetok ostatných účastníkov cestnej premávky," uviedol riaditeľ slovenskej dopravnej polície Tomáš Vrábel.

Otázna je zatiaľ jeho cena. Treba sa pripraviť na to, že bude výrazne vyššia ako pri klasickom trojuholníku. Podľa Vámoša by však nemala presiahnuť 150 eur.