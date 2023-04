Ostré slová lídra PS Matovičovi: Zmarili ste nádej, nikto s OĽaNO nechce spolupracovať!

BRATISLAVA - Líder mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka dúfa, že po septembrových voľbách bude možné zložiť príčetnú a proeurópsku vládu bez Smeru-SD a Hlasu-SD. Povedal to v nedeľnej diskusnej relácii TV Markíza Na telo. Hnutiu OĽANO vyčíta zmarené nádeje z roka 2020 a nárast preferencií Smeru-SD označil za odraz vládnutia tohto volebného obdobia. Igor Matovič mu zas v reakcii vyčítal, že PS doteraz nevylúčilo z povolebnej spolupráce Hlas-SD.

"Nádej z roku 2020 ste zmarili. Nevyhovárajte sa na PS. Boli sme konštruktívnou opozíciou," vyhlásil Šimečka. Považuje za nedôstojné, že sa Matovič vyhovára na mimoparlamentnú stranu. Podotkol, že vládna koalícia mala v parlamente väčšinu a napriek počtu poslancov nebolo OĽANO schopné presadiť niektoré svoje sľuby. Za nárast predvolebných preferencií Smeru-SD môže podľa predsedu PS aj spôsob vládnutia v uplynulých troch rokoch.

Archívne video: Hnutie Progresívne Slovensko pôjde do volieb samostatne

"Nemôžete hovoriť, že ste boli mimoparlamentná strana, mali ste poslanca," reagoval Matovič s tým, že PS mohlo prostredníctvom Tomáša Valáška podporiť vládne návrhy. Líder OĽANO podčiarkol, že jeho hnutie predložilo do parlamentu návrhy na splnenie predvolebných sľubov, napríklad zavedenie hmotnej zodpovednosti politikov. Podotkol však, že to nepodporili poslanci SaS, ani Valášek. Pripomenul, že aj oni hlasovali za vládny program a tento bod bol jeho súčasťou.

S OĽaNO nechce takmer nikto spolupracovať

Čo sa týka spolupráce s Hlasom-SD, Šimečka poukázal na procesy prijímania rozhodnutí v strane. Pripomenul, že pred komunálnymi voľbami odmietli spoluprácu s touto stranou i so Smerom-SD. Na otázku, či tak urobia aj pred parlamentnými voľbami odpovedal, že kým pôjdu voliči k urnám, budú poznať úvahy PS o povolebnom postupe. Nateraz tak spoluprácu s Hlasom nevylúčil, čo ironicky okomentoval Matovič. Na to Šimečka zareagoval slovami, že hnutiu OĽaNO sa ľahko hovorí, s kým nebude spolupracovať, keďže s ním po skúsenostiach z posledných rokov nechce spolupracovať takmer nikto.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/ Vlado Anjel

Matovič tiež poznamenal, že ak PS hovorí o rodovej rovnosti, očakáva od neho podporu návrhu OĽANO na zrušenie dane z príjmu matkám s maloletými deťmi a mladým do 25 rokov. Deklaroval, že financie na to v štáte sú. Aj takto chce pomôcť zabrániť odlivu mladých ľudí do zahraničia. Podotkol, že keď štát nedokáže súkromným firmám prikázať zvýšiť platy, môže mladým odpustiť dane.

Šimečka reagoval, že na Slovensku chýba kvalitné vzdelanie, príležitosť na kariérny rast a tiež kvalitné služby. Matovičove návrhy to podľa neho nevyriešia. Vyhlásil, že líder OĽANO v tomto volebnom období "šermuje miliardami". Pýta sa, aké iné dane bude musieť štát zdvihnúť, aby dokázal financovať tieto jeho návrhy.