Postrelená kadetka Miška je opäť v nemocnici: Zhoršenie stavu! Drsné slová o Hamranovi a Mikulcovi

Dvadsaťročnú Michaelu 1. marca postrelil na zakázanom streleckom krúžku pedagóg Vladimir Šeparnev. Mladú kadetku zranil tak nešťastne, že jej život doslova visel na vlásku. Lekárom sa ju podarilo stabilizovať, avšak mladá športovkyňa bude mať doživotné následky v podobe ochrnutých dolných končatín. Potom, čo ju z nemocnice prepustili, tam po niekoľkých týždňoch skončila znova. Zhoršil sa jej zdravotný stav.

Ako informuje portál čas.sk, Miška dostala nemocničnú baktériu. Po vyliečení by ju mali previezť do rehabilitačného centra v Kováčovej. "Dostala antibiotiká kvôli nemocničnej baktérii, ale musia zabrániť tomu, aby sa zápal rozšíril ďalej," povedal pre portál Miškin otec. Ten prezradil aj to, ako sa mu podarilo vybaviť pobyt v rehabilitačnom centre. Zavolal priamo policajnému prezidentovi Štefanovi Hamranovi, ktorému opísal situáciu. Miška nakoniec bude mať aj lekára, ktorý jej bude pomáhať.

Pomohla im rektorka

Otec postrelenej kadetky ďalej povedal, že je v kontakte s rektorkou akadémie Luciou Kurilovskou, ktorá im pomáha. "Keď bolo treba pomôcť s urológom, obratom volala do Nemocnice sv. Michala a do piatich minút sme boli očakávaní. Nehovorím, že sa z toho nechce vyzuť, ale mne pomohla najviac zo všetkých. Ak by sme dali stínať hlavy, tak prečo sa obišiel minister či policajný prezident?" pýta sa nešťastný otec.

archívne video

Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec aktuálne vyvíja kroky na odvolanie rektorky Lucie Kurilovskej. "Pán minister má právo dať akademickému senátu návrh a potom na základe toho právo pani prezidentke návrh na moje odvolanie. Ja som rektorka, čiže mňa odvoláva pani prezidentka. Je to jeho plné právo, no ja viem, že akademický senát plne stojí za mnou a ja v tomto momente nevidím dôvod vyvodzovať z tohto zodpovednosť. Môžete si to vysvetľovať ako chcete. Podľa mňa by bolo teraz zbabelé, aby som odstupovala," povedala šéfka akadémie po rokovaní výboru ešte 14. marca.