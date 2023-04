Žalostný stav slovenských železníc: Čakáte opravu? Kompetentní teraz radšej nakupujú dvojposchodové zostavy!

BRATISLAVA - Rozpadávajúce sa koľaje, meškajúce vlaky a hromžiaci cestujúci. To je obraz slovenských železníc, ktoré sú už dlhé roky v zlom stave. Z viacerých strán sa ozýva, že sme čiernou dierou železníc v celej Európe, no náznaky na nápravu nie sú. Železničiari namiesto toho objednali dvojposchodové vagóny z Poľska.

Kritický. Tak by sa dal nazvať stav na našich železniciach, ktorý spôsobil, že sa začiatkom marca vykoľajilo české Pendolino a Českým dráham tak vznikla veľká škoda. Stalo sa tak v Žiline z dôvodu poruchy starej výhybky. Po tomto incidente sa začali ozývať kritické hlasy o tom, ako zle sú na tom slovenské železnice. Ešte koncom marca Asociácia železničných dopravcov Slovenska (AROS) spolu s Českými dráhami (ČD) upozorňovali na zlý stav slovenskej železničnej infraštruktúry, ktorý začína byť život ohrozujúci. Z toho dôvodu intenzívnejšie apelujú na Železnice Slovenskej Republiky (ŽSR) a žiadajú okamžitú nápravu. Železničiari a Ministerstvo dopravy (MD) reagovali, že si stav infraštruktúry uvedomujú. "Tento, niekedy až tristný stav infraštruktúry nám spôsobuje okrem prenášaného meškania, a tým aj narušenia vlakovej dopravy na území ČR aj súčasne zvýšené náklady na údržbu našich vozidiel jazdiacich po infraštruktúre ŽSR," reagovali České dráhy v liste pre ŽSR.

Archívne VIDEO Rokovania o dofinancovaní železníc sme dokončili, vlaky jazdia: Poznamenal Kmeť

Podľa hovorkyne železničiarov Rie Feik Achbergerovej je známe, že ŽSR sú podfinancované zo strany štátu, pričom len na rok 2023 potrebujú na odloženú údržbu približne 33 miliónov eur. "Tieto peniaze nie sú určené na 'modernizáciu', ale na odstránenie nežiaduceho stavu, ktorý nám každoročne vzniká z nedostatočného dofinancovania," uviedla. Na železničných tratiach v Žilinskom kraji došlo v posledných mesiacoch k viacerým mimoriadnym udalostiam. Vo Vrútkach sa uplynulý víkend oproti sebe stretli na jednej koľaji vlaky. Po zastavení ich od zrážky delilo 100 metrov. K stretu vlakov na jednej koľaji došlo aj v marci pri zastávke Brodno v Žiline. Dva osobné vlaky od zrážky delilo tiež zhruba 100 metrov.

K celej veci sa vyjadrilo aj ministerstvo dopravy. To sa s názorom Českých dráh stotožňuje. "Ministerstvo bude naďalej pri tvorbe rozpočtu a pri jeho revíziách apelovať na to, aby sme dostali na opravy a rekonštrukcie viac peňazí, ako dostávame dnes. Čo sa týka náhrady škôd, ŽSR sú voči takýmto udalostiam poistené," uviedla hovorkyňa MD Miriama Švikruhová.

Namiesto opráv nové vlaky

Vykoľajené Pendolino však nebola jediná nehoda, ktorá sa stala na severe Slovenska v posledných mesiacoch. V januári došlo v meste k nehode osobného vlaku s bagrom, ktorý pri koľajniciach realizoval zemné práce. Koncom decembra 2022 sa tam vykoľajil aj nákladný vlak. V Žiline a jej blízkom okolí už aktuálne modernizujú železničný uzol. Momentálne ide o najväčší železničný projekt na Slovensku.

Avšak, namiesto toho, aby kompetentní riešili problémy s koľajami, Železničná spoločnosť kúpila štyri nové dvojposchodové vagóny z Poľska. Ide o vlakovú súpravu Stadler KISS, ktorá aktuálne robí skúšobné jazdy. Keď prejdú do plnej prevádzky, posilniť by mali najmä dopravu na západe Slovenska, ale aj v Žilinskom kraji. Detailnejšie by mali pribudnúť na trasách Bratislava – Žilina, Bratislava – Nové Zámky, Bratislava – Kúty/Břeclav a Trnava – Galanta. Problémom však je napätie na koľajach v Žilinskom kraji, a tak ZSSK pripúšťa, že by dočasne súprava premávala na trase Bratislava-Banská Bystrica.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Rail Page

Vlaky vedia jazdiť maximálnou rýchlosťou 160 kilometrov za hodinu a dokopy ponúkajú 611 miest na sedenie, z toho 30 v prvej triede. Štyri nové súpravy vyjdú takmer 77-tisíc eur, pričom 95 percent pôjde z eurofondov či štátneho rozpočtu a zvyšných 5 percent z financií ŽSR. Predpokladá sa, že by si ich cestujúci mohli začať užívať od novembra tohto roku, no je možné, že sa s nimi stretnú aj skôr. Zmluvu s poľskou firmou Stadler Polska uzavreli železnice koncom roka 2021, informuje portál Rail page.