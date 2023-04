Ako babky na trhu: Ostrá diskusia Šutaja Eštoka so Šipošom o Mikulcovi, Bittó Cigániková sa nedala tiež zahanbiť

Archívne video

Šutaj Eštok so Šipošom sa pochytili pri téme previerky ministra vnútra Romana Mikulca (OĽaNO). Podľa poslanca Hlasu-SD nemá na svojom poste čo robiť a vymenoval viacero káuz, ktoré sú s jeho menom spojené. "Prihrávate si kšefty," podotkol. Mikulcov stranícky kolega Šipoš ho však nenechal dohovoriť a zdôraznil, že žiadny zákon neporušil a nie je dôvod na to, aby odstupoval. Bittó Cigániková, ktorá sa ledva dostala k slovu, si myslí, že Mikulec by mal určite z postu odísť, no podľa nej „netreba sa tváriť, že v tomto jednoznačne pochybil. Dva paragrafy v zákone o ochrane utajovaných skutočností sú v spore, jeden udeľuje výnimky a druhý hovorí, že žiada certifikáty.“

Sú to darmožráči, tvrdí Bittó Cigániková

Poslankyňu za SaS do varu dostala téma návrhov OĽaNO, s ktorými prichádza v predvolebnom období. Podľa nej to, čo hnutie robí, nie je fér voči voličom. „Ďakujem pekne, že ste mne ako poslankyni s platom 4500 euro dali 200 eur na každé z mojich dvoch detí alebo Borisovi Kollárovi na každé z jeho 12 detí. Viete, komu ste tie peniaze zobrali? Šičke z Brezna,“ vyčítala Šipošovi. „Podstatné je, že politici nemajú ani jedno vlastné euro a OĽaNO špeciálne pred voľbami všetky tie atómovky, ktoré robí, sú o tom, že niekto nedá svojej rodine, ale dá to politikom a títo darmožráči to rozhadzujú všetkým bez ohľadu na to, či to potrebujú alebo nie. Je nechutné robiť si na tomto kampaň,“ nedávala si servítku pred ústa a tentokrát nepustila Šipoša veľmi k slovu ona.

So Šipošom sa Bittó Cigániková však zhodla v tom, že guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír, ktorý sa mal podľa sudcu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) dopustiť prečinu podplácania, by mal odstúpiť z funkcie. Naopak, Šutaj Eštok je presvedčený o jeho nevine. Hovorí o kriminalizácii opozície, vláda si podľa neho pomýlila spravodlivosť s politickou pomstou. Kritizuje tiež sudcu, ktorý v prípade rozhodol a tvrdí, že jediným dôkazom proti Kažimírovi je výpoveď kajúcnika. Bittó Cigániková označila jeho tvrdenie za zavádzajúce. Politici by sa podľa nej nemali stavať do role sudcov. "Nehovoríme, že je automaticky vinný," povedala. Guvernér by však podľa nej mal odstúpiť z dôvodu politickej kultúry. Šipoš na vyjadrenia Šutaja Eštoka o kajúcnikovi reagoval, že "je to váš človek, ktorý vypovedá proti vám."

Šipoš si vie v OĽaNO predstaviť Remišovú

V debate sa poslanci dotkli aj témy predčasných parlamentných volieb. Šipoš si vie predstaviť na kandidátnej listine OĽANO súčasnú vicepremiérku a líderku strany Za ľudí Veroniku Remišovú. "Zatiaľ sme sa so stranou Za ľudí nebavili o nejakých plánoch alebo spoločnom postupe do volieb," dodal. Šutaj Eštok zároveň potvrdil, že je vysoko pravdepodobné, že na kandidátke Hlasu-SD sa objaví predseda Dobrej voľby Tomáš Drucker. Bittó Cigániková si nemyslí, že by mala strana SaS pred voľbami vylúčiť rokovania so stranou Hlas-SD.