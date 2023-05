Neviete si v obchode vybrať, aký druh nohavíc vám bude sedieť? Tipy, ako to urobíte podľa typu vašej postavy

archívne video

Všetci máme nástenky na Pintereste, uložené fotky v galérii alebo priečinky s inšpiráciou, ako by sme chceli vyzerať a ako by sme chceli, aby dané oblečenie na nás pôsobilo. Kúpili ste si nové oblečenie, ale nefunguje to na vás tak, ako by ste chceli? Pri nákupe nového oblečenia by ste sa mali riadiť aj tvarom tela, ktoré ovplyvňuje to, ako nové kúsky na vás budú vyzerať. Viete, aký tvar tela máte a aké oblečenie vám sadne?

Tvary ženského tela poznáme ako obrátený trojuholník, obdĺžnik, pravidelný trojuholník (označovaný ako aj tvar hrušky), presýpacie hodiny a okrúhly alebo jablkový tvar. Niektoré sú spoločné aj pre mužov. Pri každom type postavy uvedieme aj odporúčané oblečenie pre mužov, aj pre ženy.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Obrátený trojuholník

Stačí jednoduchá otázka a hneď zistíte, či má vaše telo tento tvar - nosíte väčšie veľkosti pri hornej časti tela ako pri spodnej? Ak je vaša odpoveď áno, vaše telo má tvar obráteného trojuholníka. Vaše ramená sú širšie ako boky. Nemusíte sa báť, aj veľa slávnych osobností má takýto tvar tela ako napríklad Angelina Jolie, Demi Moore, Rene Zellweger.

V obchodoch by ste sa mali vyhnúť stojanom s topmi, ktoré majú lodičkový výstrih alebo bardot (tričká alebo blúzky so spustenými rukávmi), veľkým ramienkam alebo šálovým golierom. Taktiež pre vás nie je vhodné oblečenie s väčším vzorom. Skvelou voľbou bude výraznejší spodný diel oblečenia - áčková sukňa, široké nohavice alebo comeback sezóny zvoncové nohavice. Skúste sa v obchode zamerať aj na boyfriend džínsy.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Muži, ak je vaše telo "obrátený trojuholník", niekedy je nakupovanie pre vás poriadna makačka. Ak ste svalnatý a v posilňovni trávite dlhé hodiny na rysovaní hornej polovice tela, noste priliehavé oblečenie. Pri dolnej polovici tela zvoľte radšej voľnejší strih, aby vaše nohy nevyzerali komicky. Voľnejšími nohavicami dosiahnete vyvážený outfit.

Obdĺžnikový tvar tela

Ak máte obdĺžnikový tvar tela, nosíte rovnakú veľkosť aj pri topoch, aj pri spodnej časti oblečenia. Zvykne sa tomu hovoriť aj atletický tvar postavy a zo známych osobností ho má aj Kate Hudson alebo Gweneth Paltrow. Úžasným trikom bude pre vás vytvorenie ilúzie pasu a k tomu dopomôžu nohavice so stredným pásom, nosievanie opaskov a bundy, ktoré sú kratšie.

Vyhýbať by ste sa mali príliš rovným strihom. Rovný kostým pre vás nie je skvelá voľby a nevynikne ani na postave. Staviť by ste mali na priliehavejšie nohavice, ktoré zvýraznia vaše krivky. Mäkšie látky sú pre vás vhodnejšie, pretože dokonale obtiahnu telo a nebudú na vás iba „visieť“. Aj pri tričkách by ste mali zvoliť kratšie strihy, aby ste vytvorili pás, ktorý bude vašu postavu krásne deliť.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Muži, ktorý máte obdĺžnikový tvar postavy, kupovať by ste mali najmä oblečenie, ktoré zvýrazní vaše ramená a pridá vám efekt jemného zúženia smerom dole. Taktiež by ste pri tričkách alebo košeliach mali zvoliť pruhy, pretože zväčšia útlu postavu. Ak v obchode pôjdete veľa šatky, zastavte sa! Ležérne pohodená alebo úhľadne uviazaná, to je jedno. Je pre vás skvelou voľbou, ktorá vylepší hornú časť tela.

Pravidelný trojuholník alebo tvar hrušky

Telo v tvare pravidelného trojuholníka spoznáte podľa toho, ak máte spodnú polovicu postavy širšiu ako ramená. Širšie boky a zadok majú aj celebrity ako Kim Kardashian alebo slávna JLo. Pri tomto tvare tela by ste sa mali sústrediť na to, aby ste pozornosť upriamili na hornú polovicu. Môžete tak urobiť jasnými alebo vzorovanými topmi alebo lodičkovým výstrihom, ktorý ulahodí vašim ramenám.

Ďalším skvelým tipom je vrstvenie topov, aby ste svojej hornej polovici dodali väčší objem. Vyhnúť by ste sa mali predĺženým košeliam alebo tričkám. Dbajte na to, aby ste si zvolili vždy správnu veľkosť a dĺžku, pretože inak vám to môže pridať zopár kíl a nebude to ani pekne vyzerať. Pomocníkom môže byť aj push-up podprsenka, ktorý zvýrazní hrudník. Samozrejme, noste to, čo vám je pohodlné a pozor si dávajte aj pri výbere správnej veľkosti podprsenky.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Širšie boky potrápia aj mnoho mužov. Neznamená to automaticky, že nie ste v dobrej kondícii. Je to pre vás iba kritická oblasť, ktorú dokážete správnym oblečením raz-dva zakryť. Skvelou voľbou pre vás sú vesty alebo blejzre s pevnými nohavicami. Práve kombinácia potlače a farieb odvedie pozornosť od plnšieho pásu. Noste pásiky a topy, ktoré budú žiariť farbami, ale dbajte na to, aby boli tmavších odtieňov. Najviac by vám mala v okolí bokov mala vyhovovať sivá, tmavomodrá alebo čierna.

Tvar presýpacích hodín

Keď sa povie Marilyn Monroe alebo Beyonce, hneď budete vedieť, o aký tvar postavy ide. Tento tvar je definovaný rovnakou veľkosťou bokov a ramien s výrazným, väčšinou úzkym pásom. Práve ten by ste mali zvýrazňovať, pretože to je najštíhlejšia časť vášho tela. Mali by ste sa vyhnúť neformálnemu alebo vrecovitému oblečeniu, ktoré zakryje to najlepšie a pokazí vám celkový vzhľad.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

Ženy, ktoré majú tvar presýpacích hodín, majú obvykle prsnatejšiu postavu. Ak to chcete minimalizovať alebo do určitej miery zakryť, môžete zvoliť lodičkový výstrih a vyhnúť sa rolákom. Taktiež by ste sa mali poobzerať po nohaviciach so šikmými vreckami. Lichotivý vzhľad sa vám podarí dosiahnuť aj s nohavicami bez vreciek. Výbornou voľbou budú aj ľahké letné šaty alebo minisukňa, kde môžete ukázať nohy.

Okrúhly tvar tela

Okrúhly tvar tela alebo tiež známy ako jablko. Majú ho ženy, ktorých vrchné a spodné línie sú rovnaké, taktiež majú štíhly pás, ale od pása hore tomu trošku chýba. Tu veľa ľudí robí chybu a kupuje si voľnejšie vrchné kúsky, aby zakryli užšiu hornú polovicu. Nezvoľte hneď ani úplne obtiahnuté kúsky alebo saká s vypchatými ramenami. Vašej postave to nepomôže a upriamite pozornosť na miesta, na ktoré nechcete.

Čo sa týka šiat, mali by ste sa vyhnúť veľmi obtiahnutým šatám. Skôr zvoľte úzky strih. Skvelou voľbou bude aj ceruzková sukňa, ktorá na vás najlepšie vynikne vtedy, ak bude mať dĺžku maximálne po kolená. Ak chcete zvoliť ležérnejšie nohavice, mali by ste zvoliť užší top a naopak. Voľnejšie tričko doplňte obtiahnutými rifľami. Ak vrchný aj spodný diel oblečenia bude voľný, vaša postava bude pôsobiť nevyvážene.

Galéria fotiek (7) Zdroj: Getty Images

U väčších mužov je stred trupu širší ako ramená a boky. Zvyšok stavby má tendenciu odrážať to tiež a to najmä krátke a široké končatiny. Preto by ste si mali nájsť oblečenie, ktoré trochu zoštíhli a orámuje. Nie moc upnuté nohavice a traky sú vašim najlepším priateľom. Noste ich vždy, keď máte príležitosť. Pri košeli si dajte pozor, aby ste mali skutočne dobrú veľkosť. Ak bude príliš malá, spôsobí to najhorší scenár – rozšíri vás to ešte viac. Ku košeliam sa hodia saká, pre vás zvoľte skôr tmavšie farby.

Preč s dňami, kedy ste sa cítili smutní a deprimovaní z toho, ako v zrkadle vyzeráte a ako vám (ne)sedí oblečenie. Teraz už poznáte triky, vďaka ktorým bude vaše telo vyzerať úžasné. Takže zapíšte si odporúčania a hurá do obchodov pre nové kúsky, ktoré zvýraznia vaše krivky a zakryjú nedokonalosti.