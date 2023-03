Situácia s výpadkom liekov sa dramatizuje: Obľúbený sprej do nosa končí! Vieme, čím ho môžete nahradiť

BRATISLAVA - Súčasná chrípková sezóna nie je vôbec dobrá. Okrem množstva chorých musia pacienti, ale aj lekári zápasiť s výpadkami najpoužívanejších liekov. Mnohokrát tak musia skúšať iné lieky. Najhoršia situácia je v súčasnosti s liekmi pre deti a bábätká - tam okrem antibiotík sú ťažko zohnať aj antipyretiká či spreje do nosa. Pre rodičov však máme zlé správy - obľúbený sprej do nosa pre malé deti končí!

Dramatická situácia s liekmi pre deti bola ešte koncom minulého roka. Keďže po pandémii covidu je chrípková sezóna najhoršia za posledné roky, odrazilo sa to aj na množstve pacientov či výpadkoch liekov. V lekárňach chýbalo viacero liekov. Išlo najmä o detské formy liekov proti bolesti a horúčke. Výpadky liekov mohli podľa nich spôsobiť nedostatok personálu vo výrobe, chýbajúce suroviny a obaly či rast nákladov.

"Situácia je dnes veľmi dynamická a neustále sa vyvíja. V realite to znamená, že ak dnes chýba nejaký konkrétny liek, a jeho nedostatok sa medzičasom zastabilizuje, nasledujúci týždeň/mesiac to môže byť zase iný. Hoci musíme povedať, že aktuálna situácia trvajúca už niekoľko týždňov je neobvyklá," ozrejmil PR manažér siete Dr. Max Peter Sedláček.

Výpadky okrem liekov pre deti podľa neho zaznamenali aj pri prípravkoch proti bolesti hrdla, konkrétne vo forme pastiliek. "Evidujeme aj výpadky pri liekoch na lekársky predpis a to naprieč viacerými kategóriami, ako sú kardiovaskulárny systém, tráviaci trakt a metabolizmus, centrálne nervová sústava či respiračný systém. Výnimkou nie sú ani antibiotiká," doplnil.

Koniec obľúbeného lieku do nosa

Ešte koncom februára tohto roku uviedlo ministerstvo zdravotníctva, že situácia s výpadkami liekov nie je kritická, nakoľko životne dôležité lieky pacienti majú. Vo štvrtok Štátny ústav pre kontrolu liečiv priznal, že situácia s nedostatkom liekov sa zatiaľ výrazne nezlepšila, no ani sa nehorší. Nedostupné sú niektoré lieky proti bolesti, horúčke či antibiotiká. Naďalej pretrváva aj nedostatok napríklad imunoglobínov a liekov na vysoký krvný tlak. Pripomína, že prerušenie dodávok liekov je komplexný problém, ktorý nemá jednoduché riešenie. "Pokiaľ ide napríklad o antibiotiká, situácia sa odvíja aj od epidemiologickej situácie na Slovensku," uviedol ústav.

Podľa hovorkyne ŠÚKL Lucie Balážikovej sa v prípade nedostupnosti voľnopredajného lieku pacienti môžu obrátiť na lekárnika, ktorý odporučí vhodnú a dostupnú alternatívu. "V súčasnosti evidujeme výpadok niektorých druhov liekov určených pre deti, a to napríklad niektoré antibiotiká a niektoré liekové formy liekov proti horúčke a zápalu s obsahom paracetamolu a ibuprofénu," uviedla pre Topky.sk. Podľa jej slov odborníci predpokladajú, že by sa situácia mohla stabilizovať v závislosti od epidemiologickej situácie v priebehu marca.

No pre rodičov nemajú odborníci dobré správy. Známa firma vyrábajúca nosné kvapky pre dospelých aj deti sa rozhodla prerušiť práve liečivo pre najmenších. Pre deti existujú dve liečivá - Nasivin 0,01% vo forme kvapkadla a soft 0,01% vo forme spreju. Ani jeden v súčasnosti nie je dostupný. Na stránke ŠÚKL je pri lieku vyvesený oznam, že je od 16. januára nedostupný. Štátny ústav tvrdí, že by sa situácia mala zlepšiť od mája, internetová lekáreň Pilulka, naopak, tvrdí, že by sa tak mohlo stať už na prelome marca a apríla.

Iná situácia však nastane v prípade Nasivinu 0,01% - ten sa na pulty predajní už nevráti. Na stránke ŠÚKL totiž visí oznam, že dodávateľ oznámil prerušenie dodávok tohto lieku. "Dňa 7. 2. 2022 oznámil držiteľ na ŠÚKL skončenie dodávok lieku do SR s účinnosťou od 31. 3. 2022," informujú. Pre deti však, po prerušení výpadku, naďalej bude k dispozícii Nasivin soft 0,01%.