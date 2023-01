Slováci rozdelením Česko-Slovenska stratili svoj najväčší mindrák, tvrdí bývalý český premiér Petr Pithart

K rozdeleniu podľa neho prispela dlhodobá nevôľa a nechuť zo strany Česka dohodnúť sa na princípe rovný s rovným. "Česi tomu nerozumeli. Pretože mnoho z nich neuznávalo existenciu slovenského národa," spresnil politik. A mnohí Slovensko ani nepoznali, čo je stav, ktorý podľa neho trvá doteraz. Pithart po Nežnej revolúcii rokoval s Mariánom Čalfom, Vladimírom Mečiarom a Jánom Čarnogurským o budúcej podobe federácie. Podľa Pitharta bola slovenská strana na rokovania o právomociach lepšie pripravená.

Archívne VIDEO: Česi a Slováci sa stretli na Veľkej Javorine

"Mečiar bol ten, kto to mal lepšie premyslené, pretože slovenská strana bola tá slabšia. My sme tie právomoci nepotrebovali, pretože my sme ich mali federálne a to federálne sme pokladali za české," vysvetlil Pithart. O ďalšom osude federácie už rozhodoval Václav Klaus s Vladimírom Mečiarom. "Klaus ho tak nejako šikovne zahnal do kúta, že on bol ten, kto o rozdelenie požiadal," hodnotí Pithart. Hoci Mečiar prišiel na stretnutie v Brne s tým, že chce zachovať federáciu, požadoval zároveň aj medzinárodne právnu subjektivitu, čo sa podľa Pitharta rovná samostatnému štátu.

Galéria fotiek (2) Dvaja hlavní aktéri rozdelenia Československa. Vladimír Mečiar a Václav Klaus.

Zdroj: TASR/Drahotín Šulla

"Ja neviem, či to on vedel. Mečiar bol absolútne nekompetentný, ´chaot´, hovoril prerývane, nedokončoval vety...," spomína na svojho niekdajšieho politického partnera. Podľa Pitharta nie je pravda, že po rozdelení ČSFR boli vzťahy Česka a Slovenska dobré. "Stále sa hovorilo: naše vzťahy sú najlepšie, aké kedy boli. No áno, nehádali sme sa o rozpočet. Ale ja som si to našiel v archívoch úradu vlády. Klaus a Mečiar sa za celé štyri roky až do tej prvej Mečiarovej porážky ani raz nestretli," povedal Pithart a spresnil, že rokovali len na multilaterálnych konferenciách.

"Keď sa s odstupom času pozriem na tých 33 rokov, tak ak ste nezískali sebavedomie, aspoň ste stratili mindrák. A my na tom nie sme lepšie, nás podobne hlboká kríza ešte len čaká," povedal Pithart s tým, že je to ako klasické antické divadlo – dosiahnutiu katarzie musí predchádzať kríza.