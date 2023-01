Nemocnica v Karlových Varoch má obmedzenú prevádzku: Môže za to havária na elektrozariadení

Nemocnica sa dohodla so všetkými tromi ďalšími nemocnicami v kraji a so záchrannou službou, že počas havárie budú menej akútne prípady prevážané do nich. Pacientov z karlovarskej nemocnice prevážať inam zatiaľ nebolo potrebné. Pomôžu po dohode aj hasiči s prípadným zásobovaním nemocnice naftou pre dieselové agregáty.

"Obmedzili sme zvyšné prevádzky, napríklad kaviareň a podobne. Elektrinu šetríme aj inak, napríklad v ordináciách namiesto troch počítačov ide len jeden. Aj preto sa môže ošetrenie predĺžiť. Sme naďalej schopní riešiť akútne a život ohrozujúce stavy, máme k dispozícii aj dva operačné sály, ale predsa len naftové generátory nie sú schopné zásobovať energeticky náročné zariadenia, ako je napríklad CT alebo magnetická rezonancia, "uviedla Singerová.