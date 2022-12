Prvé reakcie na pád vlády: Pellegrini má predčasné Vianoce, Matovič vysvetľuje cirkus u Čaputovej

Podľa lídra Hlasu-SD Petra Pellegriniho zlá a neschopná vláda padla. "Je to najkrajší darček slovenským ľuďom pod vianočný darček," vyhlásil. Jedinou alternatívou pre HLAS sú predčasné voľby. Samotný proces pádu vlády podľa slov Pellegriniho svedčí o tom, ako táto vláda fungovala. "Vláda a jej predstavitelia nevedia ani elegantne padnúť," podotkol. Dodal, že aj prehrať treba vedieť dôstojne. Označil za prezieravé a správne, že sa Hlas-SD pripojil k návrhu SaS na vyslovenie nedôvery vláde. "Len keď sme dostali na palubu SaS, mali sme akú takú šancu, že všetkých ich 20 poslancov za pád vlády zahlasuje," dodal. Mrzí ho, že im Smer-SD tento krok vyčítal a poukázal na ich radosť z finálneho výsledku hlasovania.

Video: Robert Fico (Smer-SD) po hlasovaní o páde vlády Eduarda Hegera (OĽaNO)

Strana Smer-SD víta vyslovenie nedôvery vláde. Podľa predsedu strany Roberta Fica nie je iné riešenie, ako ísť do rýchlych predčasných parlamentných volieb.skonštatoval Fico. Ako zdôraznil, po páde vlády musí prísť k schváleniu ústavného zákona o skrátení volebného obdobia. Ako rezervu označil januárové referendum. Fico komentoval vládu Eduarda Hegera (OĽANO) ako mimoriadne zlú, ktorá ohrozovala budúcnosť Slovenskej republiky, rozvrátila verejné financie, sociálny štát, právny štát.

Sulík vidí tri scenáre

Líder SaS Richard Sulík uviedol, že po páde vlády sú aktuálne na stole tri scenáre. Prvým je ľubovoľná dohoda v parlamente postavená na rekonštrukcii vlády, druhým je vláda odborníkov, ktorú stanoví prezidentka, a tretím sú predčasné voľby. Jeho strana sa prikláňa k vláde odborníkov alebo rekonštrukcii vlády. Vie si predstaviť, že umožnia vznik novej vlády. Do vládneho kabinetu však podľa Sulíka SaS vstúpiť nechce. Hlavné slovo podľa neho bude mať teraz prezidentka Zuzana Čaputová.

Prezidentka má plnú podporu SaS. "Ona sa ukázala ako stabilný prvok na politickej scéne, keď sa nielen vláda, ale aj parlament zmietal v chaose. Očakávame od pani prezidentky a dúfame, že vstúpi do tohto diania," poznamenal.

"Novú 76" v parlamente SaS nebude hľadať. "Vieme si za určitých podmienok predstaviť, že umožníme vznik novej vlády, že na vyslovenie dôvery dáme hlasy, ale naďalej platí, že sme konštruktívnou opozíciou. V tomto sme konzistentní," povedal predseda SaS.

Predčasné voľby by podľa Sulíka predstavovali návrat Roberta Fica (Smer-SD). V parlamente je momentálne návrh na zmenu ústavy, ktorým by si poslanci mohli skrátiť volebné obdobie. SaS k nemu podala pozmeňujúci návrh. Ak by prešiel, Sulík deklaroval, že za návrh bude SaS hlasovať.

Mezaradený poslanec Tomáš Taraba tvrdí, že pád vlády nemusí znamenať predčasné voľby. "Dnes sme prišli s návrhom na predčasné voľby a dvomi hlasmi tento návrh neprešiel. Ak by bol prešiel, mali by sme istotu, že Slovensko ide do predčasných volieb," skonštatoval. Vláda Eduarda Hegera (OĽANO) podľa neho padla iba vďaka hlasom troch poslancov, pôsobiacich v strane Život-NS. "Rozhodli sme sa tak, ako sme tvrdili, že keď nevyrokujeme predčasné voľby, tak hlasujeme za pád vlády," dodal.

Video: TB OĽaNO po hlasovaní, v ktorom poslanci vyslovili vláde E. Hegera nedôveru

OĽaNO ukazuje prstom na SaS

Premiér Eduard Heger povedal, že do poslednej minúty svojho mandátu bude pomáhať ľuďom. Pustil sa však do SaS za to, že na to, aby pochopila, že vláda nie je na šnúrkach extrémistov, musela povaliť vládu.

Igor Matovič SaS zasa označil za mŕtvu stranu. „Mám dôkazy o závažnej korupcii Richarda Sulíka, ktoré zverejním počas predvolebnej kampane,“ dodal. Vysvetľovať musel ale incident z prezidentského paláca, kde išiel podať demisiu. Už podpísaný dokument mal totiž vytrhnúť z ruky šéfa Čaputovej kancelárie. To však Matovič poprel, priznal síce, že si demisiu na poslednú chvíľu rozmyslel potom, ako dostal odkaz, že Sulík nevie garantovať, ako sa v prípade jeho demisie zachovajú pri hlasovaní. Zobral si ju vraj, keď mu bola podávaná aj jej kópia, no odmietol, že by ju nikomu z ruky vytrhol. Rozhodujúcu úlohu mal mať však telefonát o tajomnej osoby v čase, keď už bol v paláci. Človek, ktorého si vraj veľmi váži, no jeho meno prezradiť nechcel, mu mal povedať „Bojovníci sa pred mafiou neskláňajú.“ Matovič sa preto rozhodol podľa vlastných slov neskloniť hlavu pred SaS a demisiu si rozmyslel. Na otázku, aký podiel viny má na páde vlády, však jasne odpovedať nechcel.

Video: Predseda NR SR Boris Kollár tesne po hlasovaní, v ktorom poslanci vyslovili vláde nedôveru

Kollár preferuje predčasné voľby

Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) a premiér Eduard Heger (OĽANO) idú po tom, čo parlament vyslovil nedôveru vláde, k prezidentke Zuzane Čaputovej. Kollár je za predčasné voľby, ktoré by sa podľa neho mohli konať v máji či júni.

"Každý poslanec sa rozhodol, ako to cítil. Je to realita. Urobím len jednu jedinú vec a všetky moje kroky pôjdu k tomu, aby sme čo najviac ochránili občanov Slovenska," uviedol. Poukázal pritom na zatiaľ neschválený štátny rozpočet či na ceny energií a ďalšie potrebné opatrenia. "Po páde vlády môže byť veľký chaos," upozornil.

Na margo procesu pádu vlády poznamenal, že človek by mal vedieť aj hrdo padnúť. "Cítil som dosť silný pocit prenesenej hanby, že ani padnúť nevieme dôstojne," uviedol. Nekomentoval informácie, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) mal podpísať demisiu a následne ju vziať späť.

Dodal, že o záveroch rokovaní s prezidentkou a premiérom budú v piatok (16. 12.) ráno informovať aj poslancov, a že zvolá poslanecké grémium. Čo sa týka zmeny Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami, uviedol, že by mohol prísť návrh na hlasovanie v parlamente budúci týždeň. Verí, že ho prijme drvivá väčšina poslancov. Poukázal na potrebu jeho prijatia, aby bolo možné vyhlásiť predčasné voľby. Ak by vláda v demisii priniesla podobný návrh aj s návrhom na skrátené legislatívne konanie a hlava štátu by to odobrila, vie si predstaviť aj tento spôsob prijatia ústavnej zmeny.

PS hovorí o smutnom dni pre demokraciu

Slovensko potrebuje dohodu na predčasných parlamentných voľbách. Myslí si too miomoparlamentné Progresívne Slovensko, ktoré tvrdí, že bude súčinné pri všetkých krokoch, ktoré povedú k novému rozdaniu kariet. Uviedol to predseda mimoparlamentného PS Michal Šimečka. Štvrtok považuje za smutný deň pre slovenskú demokraciu. "Našou úlohou je vrátiť ľuďom nádej, že politika sa dá robiť inak. Progresívne Slovensko bude v najbližších voľbách pre voličov predstavovať modernú, európsku a príčetnú alternatívu," zdôraznil Šimečka.

Mimoparlamentná SNS považuje pád vlády Eduarda Hegera (OĽANO) za najkrajší vianočný darček. Opozícia by sa mala v parlamente dohodnúť na čo najskoršom termíne predčasných volieb. Hegerovej vláde SNS vyčíta nezvládnutie riadenia štátu. "Prichádza čas, keď Eduard Heger a jeho ministri musia urobiť odpočet svojej práce a niesť prípadne aj zodpovednosť za chyby, ktoré pri riadení štátu urobili," priblížila riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová. Heger a jeho vláda dostali Slovensko podľa SNS na grécku cestu. "Zadlžili ho, zneužívali moc a dnes je zrejmé, že by sa mala opozícia v parlamente dohodnúť na termíne predčasných volieb tak, aby nová vláda začala čo najskôr naprávať chyby a zlyhania pro-ukrajinskej Hegerovej vlády," dodala.

KDH berie výsledok hlasovania o nedôvere vláde ako vyústenie dlhodobej politickej nestability na Slovensku a prirodzené vyvrcholenie dlhodobého trápenia sa vlády. Vzniknutá situácia nie je len o hlasovaní v parlamente, ale tiež o nezodpovednom hazardovaní vlády s dôverou občanov. "Vyzývame prezidentku a parlamentné strany na čo najrýchlejšie rokovanie o ďalšom postupe, ktorý ukončí chaos spôsobený dnešným hlasovaním," uvádza sa v stanovisku kresťanských demokratov. KDH je pripravené pomôcť Slovensku za každých okolností a je okamžite pripravené zabojovať o dôveru voličov v predčasných voľbách. "Žiadame parlamentné strany, aby sa urýchlene dohodli na prijatí rozpočtu, pretože ľudia potrebujú, aby im bola doručená pomoc. Slovensko potrebuje stabilitu, jasné kroky a dialóg naprieč politickým spektrom," uviedlo KDH. Podľa neho si nemôžeme dovoliť ďalšie mesiace neistoty, chaosu a hádok v parlamente.

Mimoparlamentná strana Spolu odmieta za novej politickej situácie úvahy o rekonštrukcii vlády. Presadzuje hľadanie širšieho politického konsenzu na realizáciu predčasných volieb, ideálne na jeseň 2023. Strana to uviedla na sociálnej sieti. Spolu dlhodobo preferovalo, aby koncu vlády predchádzala široká dohoda politických strán o realizácii potrebných ústavno-legislatívnych zmien a termíne predčasných volieb. "Rozhodnutie parlamentu však zásadne mení politickú situáciu. Poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár a strana Spolu za tejto novej politickej situácie odmieta úvahy o rekonštrukcii vlády. Na takéto riešenia bol čas predtým, ako bola vyslovená nedôvera vláde," uviedla strana na sociálnej sieti.