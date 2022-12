Počasie sa ešte nevybláznilo: Valí sa na nás ďalšie sneženie, teploty môžu klesnúť až na -20 °C

BRATISLAVA – Počasie nám dalo počas končiaceho víkendu poriadne zabrať. Najmä východniari by vedeli hovoriť o jeho výčinoch svoje. Východ krajiny zasiahlo silné sneženie a vietor, ktorých výsledkom boli neprejazdné cesty, výpadky elektrickej energie, kolabujúca doprava či popadané stromy. Nevydýchneme si však ani v priebehu budúceho týždňa. Práve naopak, rátať treba s ďalším snežením ale aj poriadnymi mrazmi.

Video: Snehová kalamita v Košiciach

Ako informuje portál imeteo.sk, v noci z nedele na pondelok má východ, najmä okolie Košíc, zasiahnuť ďalšia vlna sneženia, ktorá ustane až v pondelok okolo obeda. Priniesť má 5 až 10 centimetrov nového snehu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ

Snežiť medzitým začalo aj na severe a severozápade krajiny a v najbližších hodinách by sneženie malo nabrať na intenzite. „Žilinský a Trenčiansky kraj bude vystavený silnému severozápadnému a vlhkému prúdeniu, ktoré bude prinášať sneženie. Do utorkového poludnia by malo pripadnúť 5 až 15 cm snehu,“ uviedli.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ

V utorok by sa malo sa vyčasiť, aspoň čo sneženia týka, ale zasa poriadne prituhne. Extra chladná bude noc z utorka stredu, kedy môže ortuť teplomerov klesnúť až 20 stupňov pod nulu. Ani počas dňa teploty neprekročia bod mrazu.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ

Od stredy sa zasa pripravte na snehovú nádielku. „Situácia je však komplikovaná, keďže pôjde o frontálne rozhranie, ktoré bude priamo nad našou oblasťou oddeľovať teplý vzduch od studeného. Sneženie však opäť hrozí najmä na severozápade,“ vysvetlili.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ

Podľa SHMÚ má snežiť na mnohých miestach aj vo štvrtok. V nížinách na juhu to môže byť ojedinele dážď so snehom. Ojedinele sa môže vyskytovať aj poľadovica. Najnižšia nočná teplota sa bude pohybovať 0 až -5, v údoliach miestami okolo -8 stupňov. Cez deň teplota vystúpi na -4 až stupne.

Veľmi podobne to má vyzerať aj v piatok. Pozor si treba dávať na cestách, kde sa môžu tvoriť snehové jazyky. Zimné počasie bude vládnuť aj začiatkom budúceho víkendu. Má byť veterno a tvoriť sa môžu opäť snehové jazyky. Stále môže aj snežiť a teploty nemajú ani počas dňa prekročiť nulu.