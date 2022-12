Veľké varovanie meteorológov: Pripravte sa na poľadovicu a mrznúci dážď! Hrozia problémy v energetike

Video: Predpoveď počasia na 49. a 50. týždeň 2022

Podľa slov meteorologičky Nikolety Hruškovej z SHMÚ sa na mnohých miestach vyskytne mrznúci dážď, pri ktorom sa bude tvoriť poľadovica. Ako uviedla, „silnú poľadovicu očakávame v Trenčianskom, Žilinskom a Banskobystrickom kraji a na Spiši“, a zároveň dodala, že zľadovatené plochy a chodníky predstavujú vysoké riziko úrazov.

Hrubá vrstva ľadu môže spôsobiť problémy v doprave, lámanie konárov, poškodzovanie elektrického vedenia a pod.

Dnes sme do médií poslali správu: Meteorológovia z SHMÚ upozorňujú na tvorbu poľadovice

Portál imteo.sk upozornil, že mrznúci dážď už včera zasiahol Bavorsko a spôsobil množstvo nehôd a problémy v energetike. Podobná situácia sa teraz očakáva aj u nás. „Ešte večer sa môže aj v nižších polohách vyskytovať sneženie, no v noci od juhozápadu príde do nižších polôh dážď, ktorý bude aj namŕzať. Sneženie by stále malo pokračovať napríklad na Orave, či na Kysuciach,“ dodali.