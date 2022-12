Vyslovenie nedôvery v NRSR neznamená okamžitý odchod vlády, tvrdí publicista

BRATISLAVA - Ak by aj parlament na mimoriadnej schôdzi iniciovanej opozičným poslancami zo SaS a Hlasu-SD vyslovil nedôveru vláde Eduarda Hegera (OĽANO), nebude to mať za následok okamžitý odchod ministrov z funkcií. Kabinet bude vládnuť v demisii až dovtedy, kým prezidentka Zuzana Čaputová nevymenuje nový.

"Minister fyzicky odchádza zo svojej funkcie po vyslovení nedôvery, ale vláda až keď sa prezidentka rozhodne vymenovať novú vládu. Obdobie, kým sa rozhodne, môže teoreticky trvať aj do volieb," poznamenal Hrabko. Poukázal tiež na to, že keď je vláda v demisii, už parlament nemôže odvolávať jednotlivých ministrov. Osobne si však nemyslí, že by v prípade vyslovenia nedôvery vláde hlava štátu politicky nekonala. "Technicky je na prezidentke, čo bude ďalej. Ale ak vláda padne, čo sa stane v spoločnosti?" pýta sa Hrabko.

V takomto prípade by za pravdepodobnejší variant vývoja považoval vznik úradníckej vlády. Hoci má vládna koalícia v NR SR menšinu, podľa Hrabka má dobré šance hlasovanie o vyslovení nedôvery v parlamente ustáť. "Pokiaľ SaS nedala hlasy na pád ministra vnútra, ťažko si viem predstaviť, že padne celá vláda," poznamenal. "Nemá žiadnu politickú logiku nehlasovať za pád ministra, ale hlasovať za pád celej vlády. To je len nejaká politická hra zo strany SaS. To, či vláda padne, je otázne," doplnil.

Aj silná úloha prezidentky v prípade vyslovenia nedôvery vláde podľa neho nemusí vyhovovať tým opozičným poslancom, ktorí nemajú dostatočnú dôveru v hlavu štátu. Správa o stave republiky, ktorú prezidentka Čaputová predniesla v parlamente, je podľa Hrabka závažná najmä vzhľadom na zmienku o predčasných voľbách. "Myslím si, že v porovnaní s doterajšími správami prezidentky to bola doteraz jej najlepšia správa. Záleží od očakávaní každého z nás, niektorí sú sklamaní a iní nadšení," zhrnul Hrabko.

Memorandum, ktoré vláda podpísala s Lekárskym odborovým združením (LOZ) považuje za úplné víťazstvo odborárov. "Memorandum má viac ako 30 strán a vláda sa v ňom zaviazala predložiť desiatky návrhov zákonov a opatrení," skonštatoval. Všetky požiadavky v ich úplnosti podľa neho nedokáže splniť žiadna vláda. "Ale o to ani nešlo. Išlo iba o platy a tie boli schválené," podotkol Hrabko. "Ak by Igor Matovič nepoužíval taký slovník, aký predniesol v parlamente pred hlasovaním a s ktorým ja hlboko nesúhlasím, tak z vecného uhla pohľadu sa naozaj veľmi nemýlil. To memorandum je absolútne nevýhodné pre vládu," uzavrel.