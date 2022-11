Vykurovacie obdobie sa naplno začalo: TOTO je prvý krok, ktorý musíte spraviť, ak chcete ušetriť

BRATISLAVA - Zamedzenie úniku tepla obydlia by malo byť prvým krokom k šetreniu energií. Upozornil na to odborník na sanácie zo spoločnosti Sika Branislav Augustín.

K únikom tepla môže podľa neho dochádzať cez takzvané tepelné mosty. Sú to spoje obvodových múrov, strechy, podlahy, okolo okien, vstupných dverí a okolo iných telies zabudovaných do strechy alebo obvodového plášťa budovy. Najrýchlejšou cestou, ako zistiť, kde je problém, je využiť termovízne meranie. "Na základe rôznych farieb je zrejmé, či ide iba o malý alebo zásadný únik, ktorý treba riešiť v období, keď je možné robiť na dome sanácie a opravy," uviedol odborník. Údaje z merania by mali slúžiť ako podklad na projekt opravy, sanácie či zateplenia.

Odborník odporúča kúpiť aj klapku na vonkajší vývod digestora

"Materiály v nich navzájom dobre spolupracujú a dopĺňajú sa. Vďaka tomu sa šetria financie, predlžuje sa životnosť stavby a znižujú sa náklady na kúrenie a chladenie," upresnil profesionál. Niektoré úniky je však možné zachytiť aj bez prístroja, napríklad okolo okenných rámov a dverí, prípadne popod prah. Stačí počas chladných dní priložiť k týmto miestam ruku a ak je cítiť prievan, je potrebná výmena tesnení. Odborník odporúča kúpiť aj klapku na vonkajší vývod digestora, čo tiež prispeje k tepelnému pohodliu v domácnosti.

Šetriť výdavky pomáha aj časté nárazové vetranie prievanom, tri- až päťkrát denne, neprekurovanie miestností a udržiavanie správnej vlhkosti vzduchu, ktorá zvyšuje pocitovú teplotu aj pri nižšom stupni kúrenia. Zároveň pri odchode z domu nie je výhodné kúrenie vypínať, lebo na opätovné zohriatie vychladnutých miestností a stien sa spotrebuje viac energie než na ich priebežné temperovanie, uzavrel profesionál.