Zemanová sa v závere dňa ohradila voči tomu, ako Pčolinský vedie schôdzu

Zemanová mu pripomenula, že pri prepadnutí viacerých bodov programu či ich rýchlom prerokovaní býva zvykom, že predsedajúci dá krátku prestávku, aby sa poslanci mohli do sály dostaviť. Už v minulosti upozornila, že často sú v poslaneckých kanceláriách alebo v blízkosti, no potrebujú aspoň pár minút na presun do rokovacej sály. Pčolinský reagoval, že podobná situácia bola v sále aj dopoludnia, pričom chýbali aj predkladatelia z SaS. Po prerokovaní návrhu z dielne nezaradeného poslanca Martina Čepčeka a po ďalšom prepadávaní bodov programu Pčolinský krátko po 18.00 h prerušil rokovanie do štvrtka (27. 10.) do 9.00 h.

Podobná situácia nastala aj dopoludnia

Podobne prepadávali body aj v stredu dopoludnia, ale aj v minulom týždni. Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) vtedy upozornil predkladateľov, aby si strážili časy rokovania a priebeh schôdze. Avizoval možnú zmenu či dohodu na tom, že po opakovanom prepadnutí poradia sa návrh zaradí až na ďalšiu schôdzu.