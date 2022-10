Vláda nevymenuje za šéfa PMÚ Matúša Medveca: Urobí nové výberové konanie

"Vláda sa rozhodla, že spraví nové výberové konanie," potvrdil vedúci ÚV SR Július Jakab po rokovaní. Vyzval zároveň odborníkov, aby sa doň prihlásili, uisťujúc, že cieľom výberu je nájsť najviac erudovaného profesionála. "Chceme vybrať nového predsedu PMÚ bez toho, aby si nejaká strana nárokovala na túto funkciu tak, ako to bolo v predchádzajúcom prípade s argumentom, že PMÚ spadá pod ministerstvo hospodárstva. Nie je to pravda, je to nezávislý orgán a vláda chce vybrať toho najlepšieho odborníka," zdôraznil Jakab.

Medvec bol jediným kandidátom

V rámci nového výberového konania sa ráta so zriadením odbornej hodnotiacej komisie na výber kandidátov, a tiež v zabezpečení rokovania komisie a verejného vypočutia na výber kandidátov. Medvec bol jediným kandidátom, ktorý sa prihlásil do výberového konania na post šéfa PMÚ na jeseň 2021.

Funkčné obdobie šéfa PMÚ SR je päťročné, pričom ho môže zastávať najviac dve obdobia po sebe. Protimonopolný úrad SR je nezávislý ústredný orgán štátnej správy SR pre ochranu hospodárskej súťaže a koordináciu štátnej pomoci.