Slnko, príjemné teploty, ale aj dážď a hmly: PREDPOVEĎ Čaká nás posledný pekný víkend! Pozor na TENTO nebezpečný jav

Sobota

Noc zo piatka na sobotu bude polooblačná až oblačná, nadránom treba počítať aj s pribúdaním oblačnosti. Na väčšine územia treba počítať aj s tvorbou hmiel, ktoré sa budú držať až do predpoludnia, ale aj dažďom či mrholením. Najnižšia nočná teplota dosiahne 11 až 6. v údoliach do 4 stupňov Celzia.

Cez deň bude rovnako, ako v noci zamračené, na západe s mrholením a slabým dažďom. Najvyššia denná teplota vystúpi na 13 až 18 stupňov Celzia, na Dolnom Zemplíne aj teplejšie. Na horách vystúpia teploty do 6 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, v nárazoch do 45 kilometrov za hodinu. Na horách treba počítať s prudkým vetrom.

Galéria fotiek (4) Zdroj: predpovede.sk

Nedeľa

V nedeľu bude krajšie, ako v sobotu – cez deň bude prevažne polojasno, no dopoludnia sa treba pripraviť na hmlu a nízku oblačnosť. V noci sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Naďalej však bude príjemne teplo. Najnižšia nočná teplota dosiahne 12 až 7, v údoliach do 5 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 16 až 21. na juhozápade do 23 stupňov Celzia. Fúkať bude vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu.

Galéria fotiek (4) Zdroj: predpovede.sk

Pondelok

Prvý deň nového týždňa bude jasný až polojasný, dopoludnia s hmlou a zamračenou oblohou. Naďalej bude teplo. Najnižšia nočná teplota dosiahne 12 až 7, v údoliach lokálne okolo 5 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 18 až 23 stupňov Celzia, pri nízkej oblačnosti chladnejšie. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu.