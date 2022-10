ĎALŠIA nehoda pod vplyvom alkoholu: Na Košickej v Bratislave zrazil opitý vodič chodkyňu! Drsné zábery

Celé sa to udialo v piatok podvečer na frekventovanej križovatke Mlynské Nivy a Košická v smere na most Apollo v Bratislave. Na záberoch z videa, pravdepodobne z bezpečnostnej kamery vidno, ako na ostrovčeku stojí človek s ruksakom na chrbte, ktorý čaká na zelenú. Zrazu sa k nemu prirúti auto, ktoré už z diaľky poriadne manévrovalo a obiehalo do zákruty. Auto spraví veľký oblúk a zrazu prichádza k nehode - auto chodca stojaceho na červenej zrazí. Toho doslova odhodí niekoľko metrov do vzduchu.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy a maloletých čitateľov!

VIDEO Ďalšia nehoda pod vplyvom alkoholu v Bratislave: Na Košickej zrazilo auto chodkyňu!

Informácie, ktoré sa postupne vynárajú, sú však o to strašidelnejšie, že za volantom mal sedieť vodič pod vplyvom alkoholu. To následne potvrdila aj hovorkyňa bratislavskej polície Jana Šimunková. Dychová skúška u vodiča preukázala 1,25 promile. "Dopravní policajti boli včera krátko pred 17.30 h vyslaní na križovatku ulíc Košická – Prievozská, kde došlo k dopravnej nehode medzi 40-ročným vodičom a chodcom," priblížila Šimunková. Podľa medializovaných informácií išlo o chodkyňu v strednom veku, ktorá má po nehode zlomenú nohu.

Zásah na Košickej pre Topky.sk potvrdila aj hovorkyňa Operačného strediska záchrannej a zdravotnej služby Alena Krčová. "Môžem potvrdiť, že sme vyslali záchranárov na pomoc údajne zrazenej žene, ktorá krvácala, avšak dýchala. Vyslaní záchranári jej na mieste ošetrili úraz končatiny a previezli ju do nemocnice. Ošetrili aj muža, ktorý mal ľahké poranenie, ten však prevoz do nemocnice odmietol," upozornila Krčová.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Okolnosti dopravnej nehody polícia vyšetruje. Údajne však mal podľa našich informácií vodič na mieste nehode tvrdiť, že sa snažil vyhýbať inému chodcovi, ktorý mu vošiel do cesty. Na záberoch však žiadny iný človek vidno nie je. Podľa HAKA poskytli hasiči a záchranári po príchode na miesto nehody šoférovi aj zranenej chodkyni prvú pomoc.

Tragický týždeň na cestách

Nehoda sa pritom stala len pár dní po tom, ako na zastávke Zochova došlo k tragickej nehode, pri ktorej zomreli 5 študenti a ďalších päť ľudí bolo zranených. Nehodu spôsobil bývalý vysokopostavený športový funkcionár Dušan Dědeček, ktorému policajti po nehode namerali 1,69 promile. Deň po tom sa o vlások vyhla tragédii ďalšia nehoda, kedy vodič za volantom zaspal a zdemoloval autobusovú zastávku v obci Hrkovce v okrese Levice. V tom čase sa našťastie na zastávke nik nenachádzal. V utorok, naopak, zrazil ožratý vodič matku s dvomi deťmi a psom na chodníku v Čadci. Matka skončila so zlomeninou v nemocnici, 3-ročné dievča je na JIS v Martinskej nemocnici. Druhé dieťa, ktoré bolo v tom čase v kočíku, našťastie matka inštinktívne odsunula a nič sa mu nestalo.