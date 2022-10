Rozzúrený otecko nehody v Čadci: Vodičovi prajem, aby zažil to, čo ja! Tvrdý odkaz všetkým nezodpovedným šoférom

Len v nedeľu v noci sa stala tragédia na Zochovej v Bratislave, kde opitý vysokopostavený športový funkcionár Dušan Dědeček zabil 5 mladých ľudí a ďalších 5 zranil a nechýbalo veľa, aby sa stala ďalšia tragédia. Opäť v udalosti figuroval alkohol, nezodpovedný šofér a arogancia.

Udalosť sa stala ešte v stredu krátko popoludní v Čadci. Opitý 37-ročný vodič zrazil v stredu na chodníku v Čadci matku s dvomi deťmi. Nehoda sa stala na ceste druhej triedy v smere z Rakovej do Čadce. "Na základe doteraz vykonaného vyšetrovania bolo zistené, že vodič viedol osobné auto Peugeot. Z doposiaľ presne nezistených príčin v smere jazdy prešiel vozidlom na chodník, kde došlo k stretu s chodkyňou a dvoma maloletými deťmi," uviedla hovorkyňa Gabriela Kremeňová.

"Vodič sa po dopravnej nehode podrobil dychovej skúške s výsledkom 0,86 miligramu na liter (1,79 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania," dodala Kremeňová. Vodiča auta ešte vo štvrtok policajný vyšetrovateľ obvinil 37-ročného vodiča z trestného činu ublíženia na zdraví v súbehu s trestným činom ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Policajný vyšetrovateľ spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do väzby. Ten je podľa riaditeľa Kysuckej nemocnice Martina Šenfelda momentálne hospitalizovaný v nemocnici pod dozorom polície.

Matka s 3-ročnou dcérou a vodič auta skončili v nemocnici. Podľa riaditeľa Kysuckej nemocnice v Čadci Martina Šenfelda hospitalizovali po nehode s odreninami, pomliaždeninami a tržnými ranami matku s jedným dieťaťom a vodiča auta. Zranené dieťa, ktoré spolu s matkou a ďalším súrodencom zrazil na chodníku v Čadci opitý vodič, previezli na ďalšie vyšetrenia do Univerzitnej nemocnice v Martine (UNM). Matku už z nemocnice prepustili. "Dievčatko je hospitalizované na JIS oddelení kliniky deti a dorastu. Jeho stav je stabilizovaný, avšak vzhľadom na povahu zranení je nutný intenzívny lekársky dohľad," uviedla Zuzana Marčeková z oddelenia marketingovej komunikácie UNM. Riaditeľ nemocnice Dušan Krkoška verí, že ďalší priebeh liečby bude priaznivý.

Tvrdý odkaz otecka

K celej veci sa vyjadril aj otec a manžel zranených dievčat. A servítku pred ústa si rozhodne nebral. „Alkohol za volant nepatrí, drogy takisto, auto v rukách takého človeka je zbraň a ohrozuje nás všetkých. Mám pocit, že polícia takýchto ľudí ešte chráni, no možno je to aj dobre, pretože v návale hnevu som mal chuť urobiť niečo, čo by som potom oľutoval. Hlavne keď ten človek na úrazovke sedel oproti mne a tváril sa, že sa nič nedeje, zrejme ešte nevytriezvel a neuvedomoval si čo urobil,“ napísal Kysučan Michal na sociálnej sieti. Ako dodal, rozhodol sa, že nebude zverejňovať jeho totožnosť, no jeho meno a tvár si podľa vlastných slov zapamätá do smrti.

Uviedol však, že mu praje, aby si zažil rovnaké muky, ako on, keď sedel v nemocnici a nevedel, čo je s jeho dievčatami. „Neprajem žiadnemu rodičovi, aby niečo takéto, čo sa udialo dnes, niekedy v živote zažil. Strach a bezmocnosť, čakanie na to, čo bude ďalej, ma ničí. Chodíme z vyšetrenia na vyšetrenie a čakáme, čo bude ďalej, môj anjelik bude dúfam silná a nebude to nič vážne, dúfam, pretože nás prevážajú do Martina, držte nám palce a modlitby tiež pomôžu,“ napísal vzápätí, pričom si spomenul na ich štvornohého miláčika – psíka Tula, ktorého bezohľadný vodič rovnako zrazil, no vzhľadom na následky zranení ho musel dať u veterinára uspať.

„Život je nevyspytateľný, behom momentu sa môže všetko zmeniť,“ uzavrel Kysučan. Spolu s tvrdými slovami zverejnil aj fotografie dcéry Mišky, z ktorých ide hrôza – statočné dievča má viacero zranení, obviazanú ruku a vidno, ako ju lekári poslali na CT, aby zistili rozsah jej vnútorných zranení. Stále má pri sebe bábiku. Status sa behom krátkej chvíle stal virálny – ku štvrtku podvečer mal takmer 1000 zdieľaní a vyše 600 komentárov. Ako však následne v ďalšom statuse, v ktorom sa ľuďom poďakoval za podporu a milé či povzbudivé slová. Slovákov upokojil, že jeho dcéra sa má dobre a výsledky sú priaznivé. Ba čo viac, ľudí vyzval, aby fotografie jeho dcéry čo najviac zdieľali. „Aby sa to dostalo aj medzi tých, ktorí by niekedy mali skvelý nápad, ako si sadnúť ožratý za volant, aké to môže mať následky a či to stojí za to. Bolo by dobré s tým skoncovať, aby viac nemusel nikto trpieť,“ uzavrel.