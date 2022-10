PRÁVE TERAZ V Bratislave rátajte so zdržaním, neprejazdná cesta cez Kremnické Bane

Vodiči sa asi desať minút zdržia na diaľnici D1 od križovatky na Gagarinovej ulici po Prístavný most. Kolóna sa tvorí tiež na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 zo Stupavy, zdržanie je približne 15 minút. Doprava sa pre nehodu spomaľuje aj na Trnavskej ceste smerom do centra. Zelená vlna tiež upozornila, že na Patrónke nefungujú semafory a premávku riadia policajti.

Cesta I/65 cez Kremnické Bane je po nehode neprejazdná

Cesta I/65 v obci Kremnické Bane v okrese Žiar nad Hronom je po dopravnej nehode v oboch smeroch úplne neprejazdná. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Ako informovali hasiči, na mieste udalosti došlo k nehode nákladného vozidla, dodávky a osobného auta. Pri nehode sa zranila jedna osoba, ktorá bola odovzdaná do starostlivosti zdravotnej záchrannej služby. Cesta I/65 v Kremnických Baniach je po nehode neprejazdná v oboch smeroch. Ako informuje Zelená vlna RTVS, osobné autá môžu úsek obchádzať cez obec Krahule.

Meteorológovia upozorňujú na hmlu na strednom a východnom Slovensku

Vo viacerých okresoch východného a stredného Slovenska sa môže v stredu ráno tvoriť hmla. Meteorológovia v tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa. Tá platí do 9.00 h. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Hmla sa môže vyskytnúť v okresoch Žilina, Kysucké Nové Mesto, Brezno, Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Vranov nad Topľou, Humenné, Snina a Stropkov. Ojedinele sa očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov.

"Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," upozornil SHMÚ.

Galéria fotiek (2) Zdroj: shmu.sk

Hmlové svetlá možno používať za hmly, sneženia či hustého dažďa

Predné a zadné hmlové svetlá môžu vodiči používať za hmly, sneženia či hustého dažďa. Na sociálnej sieti na to upozornila Polícia SR. "Predné a zadné hmlové svetlá sa v zmysle zákona o cestnej premávke môžu použiť za hmly, sneženia alebo hustého dažďa," skonštatoval riaditeľ Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru SR Tomáš Vrábel.

Je ich podľa neho treba vypnúť, ak sa zlepšili rozhľadové pomery, ale aj v kolóne vozidiel, ak sa za vozidlom objaví ďalšie vozidlo, pre ktoré je viditeľné. "Hmlové svetlá sa nepoužívajú ako denné svietenie," dodal.