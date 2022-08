Incident v košickej nemocnici: Prehovoril jeden z lekárov, neviem si to vysvetliť! Dôsledky mohli byť fatálne

Jeden z lekárov v UNLP, ktorý pri vyšetreniach týmto zariadením sprevádzal už viacerých pacientov, si nedokáže incident vysvetliť. Situáciu opísal pre denník SME.

Lekár si incident nevie vysvetliť

"Neviem si to ani len predstaviť, pretože sú tam dve zóny, cez ktoré sa nesmie prechádzať s predmetmi z feromagnetického materiálu. Pri každom vstupe sa stále dbá dokonca aj na také detaily, ako sú kovové gombíky na oblečení, takže ako sa dostala a čo robila kovová posteľ pri MR, to je aj pre mňa záhadou," reagoval lekár.

Extrémne silný magnet v prístroji, aj keď MR nie je zapnuté, sa úplne vypnúť nedá, takže aj v takomto stave neustále pôsobí na kovové predmety. Statické magnetické pole je stále aktívne, preto vždy existuje riziko. "Keď prinesú na vyšetrenie ležiaceho pacienta, musia ho preložiť ešte v prvej zóne na vozík z neferomagnetického materiálu. Nie je teda možné dotlačiť kovovú posteľ až k MR, aj keď je zariadenie vypnuté. O takomto prípade som u nás skutočne ešte nepočul. Znie to priam až bizarne," komentoval zamestnanec UNLP.

Následky mohli byť desivé

Nehoda mohla mať oveľa vážnejšie dôsledky, ak by pod prístrojom ležal pacient. "Nechcem si ani predstaviť, k čomu by mohlo dôjsť," povedal pre denník lekár s tým, že podrobnosti prípadu síce nepozná, no z dostupných informácií predpokladá, že v momente nehody sa žiadny pacient v prístroji nenachádzal. Podľa neho zrejme urobil niekto veľkú chybu, lebo inak by sa nič také nemohlo stať.

To, že UNKP kvôli incidentu nemá funkcné MR, je podľa lekára ďalšou vážnou komplikáciou. "UNLP sa momentálne ocitla bez MR. Pacienti tak musia absolvovať vyšetrenie v súkromných zariadeniach, ktoré však majú v poradovníkoch hlavne svojich pacientov, takže čakanie na MR vyšetrenie sa môže predĺžiť," dodal lekár.

Prístroj je opäť v prevádzke

Nemocnica dnes obnovila prevádzku prístroja magnetickej rezonancie, ktorý bol niekoľko dní nefunkčný. "Košice, 23. augusta 2022 - Od dnešného rána je opäť v prevádzke plne funkčná magnetická rezonancia v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice na Tr. SNP. Pacientom, ktorým sme museli v uplynulých dňoch preložiť termín MR vyšetrenia, sa ospravedlňujeme. Naši zdravotníci ich budú kontaktovať s novým, čo najkratším termínom na MR vyšetrenie," informovala hovorkyňa UNLP Monika Krišková.

Prístroj prešiel po odstavení kontrolou a nemocnica zrealizovala skúšobnú prevádzku, ktorá potvrdila plnú funkčnosť MR prístroja. "To nám umožnilo uviesť MRko v čo najkratšom čase znovu do prevádzky," uviedla hovorkyňa. V týchto mesiacoch sa zároveň zrealizujú rekonštrukčné práce v areáli tzv. "Starej nemocnice" v interiéri objektu, kde bude už čoskoro inštalovaná nová magnetická rezonancia. Spustenie do prevádzky by sa malo testovať v septembri, prvých pacientov očakávajú už na jeseň.

Nový MR prístroj

"Nová, moderná magnetická rezonancia bude multifunkčná, bude slúžiť na vyšetrenie všetkých orgánov, jednoducho povedané od hlavy po päty," povedala Henrieta Blašková, primárka Oddelenia rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód. Moderné MRko bude slúžiť predovšetkým pre hospitalizovaných pacientov UNLP, ale aj pre širokú verejnosť, ktorá bude potrebovať tento typ zdravotného vyšetrenia.

"Zariadenie bude rýchlejšie. Počítame s tým, že v dennej prevádzke vyšetríme do 20 pacientov. Plánujeme však aj popoludňajšie a víkendové služby, aby sme vyšli v ústrety čo najširšiemu okruhu pacientov," uzatvára primárka.