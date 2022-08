Na Slovensko sa opäť valí PEKLO: Extrémne horúčavy sa zdržia niekoľko dní! V týchto okresoch bude najhoršie

BRATISLAVA - Po intenzívnych lejakoch a ochladení prišlo nad územie Slovenska opäť oteplenie. To so sebou prinieslo aj extrémne horúčavy, ktoré sa začali prejavovať už v utorok, no naplno sa prejavia až v priebehu stredy. Meteorológovia preto vydali na najbližšie dni viaceré výstrahy. Kde bude najhoršie a koľko sa tu vysoké teploty zdržia?

Cez víkend sme sa potešili, že po dlhom období sucha konečne intenzívnejšie napršalo a vyprahnutá zem sa dočkala vlahy. Spolu s daždivým počasím však prišlo aj ochladenie, ktoré pre mnohých znamenalo vykúpenie po extrémnych horúčavách. Príjemne však bolo iba niekoľko dní a už v utorok teploty opäť atakovali hranicu 30 stupňov Celzia. To najhoršie nás však ešte len čaká.

Archívne VIDEO Obrovská prietrž mračien na hradnom kopci: Po ceste sa valí voda, kanalizácia nestíhala!

Meteorológovia v stredu poobede varujú pred horúčavami na západe Slovenska. Teplota vzduchu tam môže dosiahnuť až 33 stupňov Celzia. V tejto súvislosti vydali výstrahu prvého stupňa pred vysokými teplotami. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na webe.

Výstraha platí od 13.00 do 18.00 h v celom Bratislavskom kraji a tiež v okresoch Komárno, Šaľa, Dunajská Streda a Galanta. "Vysoká teplota predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov," upozornilo SHMÚ.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Rovnako však vydali výstrahy pred extrémne vysokými teplotami aj v nasledujúcich dňoch. Podľa predpovedí by najmä na západnom Slovensku mali teploty dosiahnuť aj 36 stupňov Celzia. Meteorológovia preto vydali na štvrtok výstrahy prvého stupňa pred horúčavami pre Trenčiansky kraj a od 13 do 14 aj pre Bratislavský, Banskobystrický, Nitriansky a Trnavský kraj. Následne, od 14. hodiny platí pre posledné štyri spomenuté kraje výstraha druhého stupňa pred vysokými teplotami, a to pre okresy Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Komárno, Galanta, Šaľa, Nitra, Levice, Nové Zámky, Krupina a Veľký Krtíš. Výstrahy sa následne v piatok rozšíria aj na juhovýchod Slovenska, a to konkrétne pre okresy Rožňava, Košice-okolie, Košice, Trebišov, Michalovce a Sobrance, kde vydalo SHMÚ výstrahy prvého stupňa.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Podľa predpovedí by teploty mali na západnom Slovensku atakovať 34 až 36 stupňov Celzia, pričom má byť úplne bezvetrie. To bude vysoké teploty ešte umocňovať. V piatok by mal byť však posledný deň, kedy budú tak vysoké teploty. Aspoň na najbližších 10 dní. Od soboty sa totiž teploty budú držať na hranici do 31 stupňov Celzia. Očakáva sa však, že následne v piatok budúci týždeň dorazí nad územie Slovenska ďalšie oteplenie a ortuť teplomerov môže vystúpiť až na 36 stupňov Celzia.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

Mimoriadne teplý júl

Tohtoročný júl na Slovensku bol mimoriadne teplý. V niektorých regiónoch až rekordne. Počas väčšiny jeho obdobia sa zvýrazňoval deficit zrážok z predchádzajúcich mesiacov. Až počas posledného júlového víkendu výdatnejšie zrážky na niektorých miestach čiastočne napravili ich nepriaznivú bilanciu z predchádzajúceho obdobia. Informoval o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vo svojom klimatologickom zhodnotení.

"Priemerná mesačná teplota vzduchu dosiahla v tohtoročnom júli najvyššie hodnoty napríklad na meteorologických staniciach Hurbanovo - 23,3 stupňa Celzia, Bratislava, letisko - 23,1 stupňa Celzia, Nitra a Trebišov 23 stupňov Celzia," uviedol ústav. V poradí najteplejších júlov, v histórii prevádzky týchto meteorologických staníc, sa júl v tomto roku umiestnil napríklad na meteorologickej stanici v Hurbanove na šiestom mieste. V niektorých regiónoch stredného Slovenska, predovšetkým v jeho južnej polovici, však tohtoročný júl bol rekordne teplý. Stalo sa to napríklad vo Vígľaši-Pstruši, kde dosiahla priemerná mesačná teplota vzduchu hodnotu 21,5 stupňa Celzia. Bol tam prekonaný rekord z roku 2021 (21 stupňov Celzia).

Predbežné klimatologické zhodnotenie JÚLA 2022 Júl 2022 skončil na Slovensku po teplotnej stránke podľa normálu 1991 –... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Tuesday, August 2, 2022

"Priemerná mesačná teplota vzduchu z tohtoročného júla v Nitre, tam bola v tomto mesiaci aspoň od roku 1961 piata najvyššia," skonštatoval ústav. Potvrdil sa tak podľa neho fakt, že na väčšine meteorologických staníc juhozápadného a západného Slovenska sa júl v tomto roku "iba" priblížil k rekordne teplým júlom. Na východnom Slovensku v Košiciach bol tohtoročný júl s priemernou mesačnou teplotou vzduchu 22,6 stupňa Celzia tretí najteplejší, po júloch v roku 2021 (23,4 stupňa Celzia) a 1994 (22,8 stupňa Celzia). Tohtoročný júl sa skončil na Slovensku po teplotnej stránke ako normálny až veľmi teplý. Najvyššia odchýlka priemernej mesačnej teploty vzduchu od normálu (roky 1991 – 2020) bola plus dva stupne Celzia na meteorologickej stanici Boľkovce. Najnižšia odchýlka teploty vzduchu bola plus 0,3 stupňa Celzia v Oravskej Lesnej.

"Najvyššia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 23,3 stupňa Celzia na meteorologickej stanici Hurbanovo. Najnižšia priemerná mesačná teplota vzduchu bola 15,5 stupňa Celzia v obci Huty," spresnil SHMÚ. Absolútne najnižšiu teplotu vzduchu v polohách do 1000 metrov nad morom nameral 18. júla v obci Stratená - Dobšinská ľadová jaskyňa, a to plus 1,7 stupňa Celzia. Na Lomnickom štíte to bolo 17. júla až mínus 4,2 stupňa Celzia. "Absolútne najvyššia teplota vzduchu bola 21. júla, a to 40 stupňov Celzia v Dolných Plachtinciach," uviedli meteorológovia.