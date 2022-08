Pamätný deň rómskeho holokaustu si pripomenula aj prezidentka: Treba pochopiť, čo znamená diskriminácia

O rómskom holokauste sa podľa nej hovorí, že je nepoznaný a málo zdokumentovaný. "O to cennejšie je zachovať spomienky ľudí, ktorých predkovia zažili rómsky holokaust a podávajú svedectvo o neľudských činoch," podotkla. Poukázala tiež na svoje stretnutie s Adelou Makovou z Badína.

V koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov

"Mala len rok, keď gardisti zabili jej otca partizána. Rozprávala mi aj, ako Rómov na sklonku vojny gardisti chytali na uliciach a popravovali v Kremničke. Ako po zavraždených ostali siroty," priblížila. Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo pol milióna európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000.

Je dôležité pripomínať si ľudské utrpenie, ktoré spôsobil extrémizmus

Je nesmierne dôležité pripomínať si ľudské utrpenie, ktoré spôsobil extrémizmus, aby sa už nikdy neopakovalo. Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu to na sociálnej sieti uviedla ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS). Zdôraznila, že o systematickom vyvražďovaní Rómov sa začalo hovoriť iba pred niekoľkými rokmi.

"Desí ma, aké rozmery môže mať bezhlavá nenávisť k ľuďom pre ich etnicitu alebo odlišnosť. A ako dlho sme sa tvárili, že sa to nedialo, hoci rodiny, v ktorých blízkosti sa stali násilnosti voči Rómom, si to musia pamätať," podotkla. Ako ďalej uviedla, mnohí Rómovia boli súčasťou dedinských a mestských komunít, pracovali spolu s majoritou, zabávali sa spoločne, jedli vedľa seba. "A zrazu zo zásahu vyššej moci jedného dňa začali miznúť. Najprv zákazom chodiť do miest a núteným vysťahovaním sa od miestnych ciest, neskôr do pracovných táborov a na konci vojny do koncentračných táborov," priblížila s tým, že realitou boli tisícky mŕtvych len preto, lebo boli Rómovia.

"Nezvykajme si. Neospravedlňujme. Netolerujme podobné prejavy ani dnes. Naopak, prosím, vnímajme. Nedovoľme, aby sa zabudlo na výroky a skutky," dodala. Ľudia, ktorí by radi zmenili pohľad spoločnosti na históriu a aj dnešok formujú "do hneda", sú podľa jej slov prítomní i v parlamente. "Bez váhania by siahli na práva 'odlišných', upierajú im rovnaké miesto na slnku," upozornila ministerka.

OĽANO odsudzuje akúkoľvek nenávisť voči ktorejkoľvek rase

Hnutie OĽANO odsudzuje akúkoľvek nenávisť voči ktorejkoľvek rase. Pri príležitosti Pamätného dňa rómskeho holokaustu to uviedol člen hnutia a europoslanec Peter Pollák. V tejto súvislosti hnutie vylúčilo spoluprácu s opozičnou stranou ĽSNS a mimoparlamentným hnutím Republika. Rovnako aj s politikmi, ktorí akýmkoľvek spôsobom popierajú či popierali holokaust.

OĽANO zdôraznilo, že treba mať neustále na pamäti, kam môže zájsť, ak spoločnosť uverí tým, ktorí popierajú holokaust, velebia nacizmus či hanobia inú rasu. "Mnohí Rómovia, Židia, ale aj Slovania zomreli počas druhej svetovej vojny len preto, lebo si niekto myslel, že je dokonalý," podotklo hnutie.