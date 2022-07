AKTUÁLNE Koaličný konflikt pretrváva: Do hry vstupuje hlava štátu, Čaputová sa chce stretnúť s Hegerom!

Galéria fotiek (2) Prezidentka SR Zuzana Čaputová.

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová je v kontakte s predstaviteľmi vládnej koalície v súvislosti s aktuálnou politickou krízou. Chce sa stretnúť aj s premiérom Eduardom Hegerom (OĽANO), zaujíma sa o to, ako bude zabezpečený riadny chod ústavných orgánov. Termín zatiaľ nešpecifikovala. Prezidentka to uviedla v diskusii so Štefanom Hríbom zo série Café Európa na festivale Pohoda.