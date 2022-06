Železničná spoločnosť poskytla bližšie informácie nehody vlakov: TAKTO to celé bolo! K nehode vraj nemuselo dôjsť

BRATISLAVA - Vlakovú dopravu v úseku Varín - Vrútky obnovili po druhej traťovej koľaji. Vlaky tu však musia jazdiť so zníženou rýchlosťou, keďže prechádzajú okolo miesta nehody vlakov. Informuje o tom Železničná spoločnosť Slovensko.

Vlakový dopravca upozorňoval v noci na meškania vlakov v okolí Žiliny a Vrútok v dôsledku nehody vlakov a prerušenej dopravy. Rýchlik 347 na trase Ostrava-Zvolen mal zo stanice Varín meškanie 187 minút. Rýchlik 611 na trase Bratislava-Košice meškal zo stanice Varín 186 minút.

Zdržanie hlásil aj regionálny rýchlik 764 na trase Košice-Trenčín, ktorý meškal zo stanice Kraľovany 88 minút. Meškal aj rýchlik 15713, ktorý mieril z Bratislavy do Košíc. Zo žilinskej stanice hlásil 129-minútové meškanie.

Cestu 1/18 za Vrútkami v smere do Žiliny spustili v polovičnom profile, premávku policajti púšťali striedavo. Informovali o tom žilinskí policajti na sociálnej sieti. Križovatka Košická v Žiline je podľa policajtov plne prejazdná. Úsek diaľnice D1 Turany - Dubná skala mali otvoriť od 22.30 h.

Na mieste nehody ošetrili 74 pacientov

Na mieste piatkovej nehody vlakov pri Vrútkach ošetrili záchranári 74 ľudí, z toho 34 previezli do nemocníc v Martine, Žiline, Ružomberku, Dolnom Kubíne a Považskej Bystrici. Zasahovalo 11 ambulancií záchrannej zdravotnej služby. Na sociálnej sieti o tom informovalo ministerstvo zdravotníctva.

Vrtuľníková záchranná zdravotná služba Air-Transport Europe na sociálnej sieti spresnila, že prevzala do svojej starostlivosti najskôr 51-ročného muža. "Bol s vážnymi poraneniami viacerých častí tela prevezený do Univerzitnej nemocnice v Martine," uviedli leteckí záchranári. Na miesto nehody sa musel vrtuľník vrátiť aj pre 43-ročného muža, s ľahšími poraneniami ho transportoval do Ústrednej vojenskej nemocnice SNP v Ružomberku. Polícia predtým informovala o štyroch ťažko zranených. Niekoľko desiatok cestujúcich malo utrpieť ľahké a stredné zranenia. Straty na životoch predbežne vylúčila.

V nemocniciach je po nehode vlaku pri Vrútkach hospitalizovaných 15 ľudí

V nemocniciach je po piatkovej zrážke rušňa s vlakom pri Vrútkach hospitalizovaných 15 pacientov. Traja sú vo vážnom stave, ostatní utrpeli ľahšie zranenia. Informoval o tom na brífingu v Univerzitnej nemocnici v Martine minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO). "Na mieste bolo ošetrených 74 pacientov, 34 z nich bolo prevezených do nemocníc v Martine, Žiline, Ružomberku, Považskej Bystrici a Dolnom Kubíne. Nemocnice k 22.30 h prijali 15 pacientov, traja sú vo vážnejšom stave, utrpeli polytraumy," konkretizoval Lengvarský.

Ostatní podľa neho utrpeli ľahšie zranenia, išlo o zlomeniny dolných končatín, kľúčnych kostí, pomliaždenia hrudníka. "Zranení pacienti, ktorí nevyžadovali liečbu, boli prepustení domov. Jeden z rušňovodičov je v stabilizovanom stave, utrpel poranenia hlavy a končatín," doplnil. Šéf rezortu zdravotníctva podotkol, že vzhľadom na charakter nehody je veľmi dobré, že nedošlo k fatálnym následkom. Vyzdvihol promptnú reakciu okolitých nemocníc.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Minister dopravy a výstavby Andrej Doležal (nominant Sme rodina) o príčinách nehody nechcel špekulovať, bude to podľa neho na vyšetrovateľoch. Na mieste sa ešte v neskorých nočných hodinách mali podľa jeho informácií nachádzať inšpektori Železničnej spoločnosti Slovensko, Železníc SR a vyšetrovatelia Policajného zboru. "Hneď, ako budeme poznať výsledky vyšetrovania, určite budeme o tejto nehode podrobne informovať," zdôraznil.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

K zrážke osobného vlaku - elektrickej jednotky Panter a rušňom došlo v piatok večer na trati medzi Varínom a Vrútkami. "Osobný vlak zostal pre poruchu stáť, rušňovodič volal do Vrútok, aby prišiel rušeň, ktorý ho môže odtiahnuť ďalej. Rušeň však narazil do tejto odstavenej elektrickej jednotky," opísal Doležal.

Prácu záchranných zložiek, ktoré boli na mieste nehody krátko po ohlásení vyzdvihol i minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Podľa neho zasahovali profesionálne a koordinovane. Zároveň vyjadril ľútosť nad zraneniami ľudí.

Polícia na sociálnej sieti informovala, že nehoda si nevyžiadala ľudský život. "Ľahko zranených bolo 59 osôb, 11 stredne ťažko a štyria ľudia sa zranili ťažko," spresnila polícia s tým, že zasahoval aj posttraumatický tím. Príčiny nehody budú podľa polície predmetom ďalšieho vyšetrovania. Železničná spoločnosť Slovensko na sociálnej sieti uviedla, že pred vyšetrením nebude o príčinách zrážky špekulovať.

Polícia začala trestné stíhanie

Polícia začala v súvislosti s piatkovou (3. 6.) zrážkou rušňa s osobným vlakom pri Vrútkach trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. TASR o tom v sobotu informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Gabriela Kremeňová. Hmotnú škodu následkom nehody podľa nej vyčíslili na dva milióny eur. "Presné príčiny, ako aj okolnosti železničnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania," dodala.

V žilinskej nemocnici sú hospitalizovaní štyria ľudia

Vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou (FNsP) v Žiline zostali v sobotu po piatkovej (3. 6.) zrážke rušňa s vlakom pri Vrútkach hospitalizovaní štyria pacienti. Všetci sú mimo ohrozenia života. Potvrdila to hovorkyňa žilinskej nemocnice Lenka Záteková. "V nemocnici po zrážke ošetrili sedem pacientov, štyria z nich sú hospitalizovaní na oddelení úrazovej chirurgie a chirurgie," uviedla Záteková.

Pacienti podľa nej utrpeli pomliaždeniny brušnej a hrudnej dutiny, jedna pacientka má zlomené rebrá a jeden člen posádky vlaku je hospitalizovaný s otrasom mozgu. Polícia v sobotu informovala, že po železničnej nehode na mieste záchranári ošetrili spolu 74 osôb, z toho 34 ľudí transportovali do okolitých nemocníc. Ľahko sa zranilo 59 osôb, stredne ťažko 11 ľudí a štyri osoby boli zranené ťažko. Policajti začali v súvislosti s nehodou trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Príčiny a okolnosti zrážky vyšetruje.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

Chyba na strane komunikácie

Viac informácií k tomu, čo sa včera medzi Vrútkami a Varínom stalo, priniesol hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Tomáš Kováč. Podľa jeho slov nahlásil v piatok 17:56 rušňovodič osobného vlaku Os 3429 poruchu zberača, pričom z tohto dôvodu uviazol vlak na trati. Problém hlásil súkromným telefonóm. "Pre uviaznutý vlak Os 3429 bol vypravený posunujúci rušeň z Vrútok, ktorý šiel na koľaj obsadenú uviaznutým vlakom na základe rozkazu napísaného výpravcom ŽST Vrútky. K nárazu do vlaku Os 3429 došlo o 18:40. Príčiny, prečo došlo k nárazu sú zatiaľ v štádiu vyšetrovania," uviedol Kováč s tým, že po tom, ako bola ohlásená nehoda, bola zastavená doprava na oboch koľajách v úseku. Krátko pred 21:45 následne obnovili trať okolo miesta nehody po jednej traťovej koľaji. Následne v noci o 2:20 bola obnovená doprava aj na druhej koľaji.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR / Erika Ďurčová

Podľa Kováča po nehode riaditeľ ZSSK Roman Koreň prikázal okamžité mimoriadnu kontrolu používanej spojovacej techniky a preskúšanie rušňovodičov a zodpovedného personálu zo znalosti správnej komunikácie pri mimoriadnych udalostiach. "Každá mimoriadna udalosť na trati, kam sa zaraďuje aj „uviaznutie“ na trati, je extrémne náročná na komunikáciu a ľudský faktor. Aj v tomto prípade sa ukázalo, že ak by na danej trati bolo zriadené traťové rádiové spojenie rušňovodiča s výpravcom, k tejto udalosti nemuselo dôjsť," konštatoval hovorca spoločnosti. Ako dodal, riadenie dopravy je závislé na komunikácii zamestnancov a ak komunikácia chýba, alebo je nedostatočná, je ohrozená bezpečnosť železničnej dopravy. "Všetky ZSSK novonakupované vozidlá vysielačky GSM – R pre traťové rádiové spojenie majú, no pokrytie slovenských tratí je zatiaľ nedostatočné aj na hlavných koridoroch," uzavrel s tým, že výška škody presiahne niekoľko miliónov eur.