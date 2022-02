Cigánikovej praskli nervy! Hádka na Facebooku kvôli Ukrajine: Padli výrazy ako „tupý primitív“ a „strašný pablb“

Poslankyňa za SaS podobne ako mnohí jej kolegovia v statuse na sociálnej sieti odsúdila ruský útok na Ukrajinu. "Týždne sme vyzývali na deeskaláciu napätia. Hovorili sme, že vojna je nemysliteľná. Apelovali sme, verili, že k najhoršiemu nepríde. Dnes ráno ale putinovské Rusko zaútočilo na nášho suseda. Postupuje tankami, vypúšťa rakety, zhadzuje vojakov, strieľa, ničí a zabíja. "Bratský" národ,“ napísala.

Dodala tiež, že je vďačná za naše členstvo v NATO a EÚ aj za podpis zmluvy DCA, teda dobre známej obrannej dohody s USA. „To sú v tejto chvíli jediné istoty, ktoré nám môžu zaručiť bezpečnosť a mier Slovenska,“ uviedla.

Nie každý však tento jej pohľad zdieľa. Jeden z diskutujúcich na jej slová totiž ostro zaútočil. „Trepeš pi**viny a len ľudí provokujete!!! Ty tupelo,“ odkázal.

To však koaličnú poslankyňu vytočilo natoľko, že mužovi adresovala odpoveď v podobnom štýle, ako napísal on jej. „Počúvaj ty tupý primitív, Putin bombarduje Kyjev a ďalšie územia už aj mimo Donecka a Luhanska, lebo si zmyslel, že Ukrajina patrí jemu. On si zmyslel, ignoruje medzinárodné právo aj hranice suverénneho štátu. Vraždí bezdôvodne ľudí, ktorí mu vôbec nič neurobili. Deti sedia v bunkroch a rozdali im omalovánky, aby im nejako zamestnali myšlienky. Všade znejú sirény,“ odpísala.

„Putinove požiadavky na NATO sa týkali aj nás. Chce sa vrátiť pred rok ´97, teda keď sme v NATO ešte neboli. Jediný dôvod, ktorý mu bráni presadzovať svoje záujmy aj u nás, je to "zlé" NATO, ktoré nás chráni,“ pokračovala.

Putin podľa nej sníva o veľkom cárskom Rusku a každý, kto si dovolí oponovať, je provokatér. "Roky obľubuje ľudí ako ty a darí sa mu to. Čo tam nejdeš žiť, keď ho tak zbožňuješ? Aký strašný pablb musí byť, keď k tomu, čo sa teraz deje na Ukrajine, napíšeš hentaký komentár?!!!,“ dodala.