VLÁDA zatiaľ S-300 nerieši: Veľvyslanectvo SR presťahovali! Vznikne špeciálna skupina na vykonávanie sankcií

Rusko, predtým Sovietsky zväz, od roku 1948 kontinuálne nerobí podľa ministra obrany Jaroslava Naďa nič iné, len sa vyhráža. "Keď sa im niečo nepáči, tak potom ešte realizujú vojnové konflikty," uviedol. Vyjadril sa aj k systému S-300. "Akékoľvek vyhrážky od vojnových štváčov z Moskvy brať do úvahy pri našom rozhodovaní nebudeme."

Aktualizované 14:18 Dostál bude podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej veľkou posilou pre tento rezort. "Je veľmi silne podkutý v rámci legislatívy, má veľmi široký prehľad už aj s ohľadom na to, že bol v minulosti novinárom," uviedla.

Aktualizované 14:14 "Iniciatívne sme zriadili koordinačnú skupinu, v rámci ktorej sú jednotliví členovia vlády, ale aj ďalšie štátne orgány a ústredné orgány štátnej správy, aby sme zmapovali, či sú tieto sankcie dôsledne vykonávané," priblížila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Chce, aby do budúcnosti vznikol riadny koordinačný orgán.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 14:03 "Je prakticky nerealizovateľné odpojiť krajiny ako Slovensko od plynu a ropy. Preto podporujeme, aby to bol krok udržateľný a regulovaný," povedal Korčok.

Aktualizované 13:56 V hre sú ďalšie sankcie. "Zajtra bude premiér Heger na summite. Téma sankcií bude naďalej predmetom diskusie. Bude sa hovoriť o možnosti odpojenia ruských bánk od SWIFT-u," povedal Korčok.

Aktualizované 13:54 Minister zahraničných vecí priblížil, že prípadné zabavenie majetku, resp. zmrazenie finančných aktív osôb na sankčnom zozname budú mať na území SR v kompetencii orgány, ktoré by vykonali zabavenie majetku v prípade rozhodnutia slovenských súdov.

Pripomenul, že sankcie prijaté EÚ a ich vykonateľnosť je záväzná pre všetky členské štáty. "Ústredný koordinačný orgán má dohliadať na efektívnu vykonateľnosť sankcií. Niet ale sporu, že slovenské orgány konajú a majú právnu oporu konať v prípade, ak sa ukáže, že niekto zo sankcionovaných osôb niečo na Slovensku vlastní," dodal šéf slovenskej diplomacie.

Aktualizované 13:50 Rezort diplomacie premiestnil veľvyslanectvo SR z Kyjeva do Užhorodu. Týmto krokom chce Slovensko ukázať, že ostáva v Ukrajine prítomné a úrad tak bude naplno fungovať z Užhorodu. Budú tam tí istí pracovníci, ktorí boli evakuovaní z Kyjeva. Situáciu v súvislosti s vojnou bude ministerstvo priebežne vyhodnocovať. "Považujem to za dôležitý krok voči Ukrajine. Je to zároveň dôležitý krok pre diplomatickú službu, lebo budú na mieste, na hranici pomáhať. Budú plne vykonávať diplomatické činnosti a najmä reportovať o dianí na Ukrajine," povedal Korčok.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 13:48 V prípade protiraketového systému S-300 a jeho poskytnutia Ukrajine viedol, že sa o tejto téme na vláde nerokovalo. Minister zopakoval, že kým nebude plnohodnotne zabezpečená ochrana vzdušného priestoru SR, S-300 nikam nepoputuje.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 13:47 V prípade systému protivzdušnej obrany Patriot Naď uviedol, že sa vyvíjajú rozhovory o prísune štvrtej batérie protivzdušného systému, cieľom je podľa neho mať prostredníctvom neho zabezpečenú ochranu celého územia Slovenska. Upozornil, že v tomto prípade nejde o kúpu. "Nebavíme sa o kúpe, bavíme sa o tom, že nám spojenci poskytnú systém na určité obdobie a my chceme, aby to obdobie bolo čo najdlhšie," dodal.

Aktualizované 13:42 Výdavky na obranu na úrovni dvoch percent hrubého domáceho produktu (HDP) nemôžu byť želaný cieľ, ale absolútne minimum, uviedol po rokovaní Naď v súvislosti s otázkou zvýšenia rozpočtových výdavkov na obranu.

"Hovoríme o tomto zvýšení na medzirezortnej a koaličnej úrovni, nie sme ešte na úrovni vládnej," poznamenal minister. Zdôraznil však, že zvýšenie je nevyhnutnosťou a malo by minimálne kopírovať predchádzajúci záväzok SR v rámci zvyšovania výdavkov na obranu, v prvom rade by však malo reflektovať na aktuálnu situáciu a dianie na Ukrajine. "Pre mňa sú dve percentá z pohľadu všetkých spojencov minimom, my sa musíme porovnávať s krajinami, ktoré takisto susedia s Ukrajinou, a tam vidíme, že Rumunsko a pobaltské štáty zvyšujú výdavky na obranu na úroveň 2,5 percenta HDP, Poľsko dokonca na tri percentá," upozornil.

Aktualizované 13:31 Rezort diplomacie premiestnil veľvyslanectvo SR z Kyjeva do Užhorodu

Ministerstvo zahraničných vecí premiestnilo sídlo veľvyslanectva z Kyjeva do ukrajinského Užhorodu. Pôsobí tam už zástupca slovenského veľvyslanca. Vo štvrtok (24. 3.) bude do Užhorodu vyslaný veľvyslanec. Po rokovaní vlády o tom informoval šéf rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS).

Aktualizované 13:00 Vzniknúť má koordinačná skupina pre vykonávanie medzinárodných sankcií

Ústredná koordinačná skupina pre vykonávanie medzinárodných sankcií má napomôcť k efektívnemu vykonávaniu reštriktívnych opatrení, ktoré prijala EÚ v nadväznosti na situáciu na Ukrajine. Jej vznik odobrila vláda na stredajšom rokovaní. Koordinačná skupina má dočasne zabezpečovať úlohy koordinačného orgánu pre výkon medzinárodných sankcií. Nahradiť má doterajšiu neformálnu medzirezortnú koordinačnú platformu.

"Získané poznatky by sa mali sekundárne využiť pri príprave návrhu revidovaného mechanizmu vykonávania medzinárodných sankcií všeobecne, vrátane určenia orgánu (orgánov) pre koordináciu vykonávania vykonávaním medzinárodných sankcií, ktorý v SR súčasnosti absentuje," vysvetľuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré je predkladateľom návrhu. Prijatý materiál zároveň ukladá všetkým rezortom povinnosť analyzovať rozsah povinností vyplývajúcich z reštriktívnych opatrení v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Tiež prijať návrhy za účelom odstránenia nedostatkov, ktoré bránia ich efektívnemu vykonávaniu.

Aktualizované 12:55 Národné vízum budú môcť od 1. apríla získať ľudia zo Severomacedónskej republiky, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Arménska a Moldavska. Návrh reflektuje na vyhlásenie brannej povinnosti pre ukrajinských mužov v súvislosti s vojnou. Má sa ním zabezpečiť riešenie situácie vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave, pretože SR má nedostatok vodičov nákladných áut.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Výber krajín vychádza z požiadavky Ministerstva dopravy a výstavby SR, štatistických informácií o najčastejších krajinách pôvodu štátnych príslušníkov tretej krajiny v povolaniach vodič autobusu a vodič kamiónovej dopravy na území SR, kultúrnej a jazykovej blízkosti a bezpečnostného rizika," vysvetlil rezort práce. Národné víza sa podľa materiálu udeľovali Bielorusom, Srbom a Ukrajincom. Národných víz pre vodičov autobusu vydalo Slovensko 150. Pre vodičov ťažkého nákladného vozidla, kamióna v medzinárodnej a vnútroštátnej doprave to bolo spolu najviac 1770 víz v tomto roku.

Aktualizované 12:48 Dostál bude štátnym tajomníkom MS SR

Novým štátnym tajomníkom Ministerstva spravodlivosti (MS) SR bude súčasný poslanec Národnej rady SR Ondrej Dostál (SaS). Jeho menovanie k 4. aprílu 2022 schválila v stredu vláda.

Aktualizované 12:25 Boris Ažaltovič skončil ako štátny tajomník na ministerstve práce, nahradil ho Juraj Káčer zo Sociálnej poisťovne

Nový štátny tajomník na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer prichádza zo Sociálnej poisťovne, kde doteraz pôsobil ako jej generálny riaditeľ. Vo funkcii štátneho tajomníka rezortu práce vystrieda 31. marca 2022 Borisa Ažaltoviča. Návrh na jeho menovanie dnes prijala vláda. Novým riaditeľom Sociálnej poisťovne sa stal Michal Ilko, ktorý dosiaľ riadil jej sekciu informatiky. "Z ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny odchádzam na vlastnú žiadosť. Hlavným dôvodom je opätovné odloženie dôchodkovej reformy vládnou koalíciou," napísal Ažaltovič v stanovisku.

Aktualizované 12:24 Za prednostku OÚ Sabinov vymenovala B. Pribulovú

Novou prednostkou okresného úradu (OÚ) v Sabinove bude Beáta Pribulová. Jej menovanie od štvrtka 24. marca schválila vláda na stredajšom rokovaní, kabinet zároveň rozhodol o odvolaní doterajšieho prednostu Jaroslava Markuša. Pribulová v minulosti pracovala na oddeleniach mestského úradu v Sabinove, rovnako tak pôsobila na oddelení všeobecnej odbornej správy okresného úradu v Prešove.

Aktualizované 12:12 Pri súčasnom rozsahu utečeneckej krízy musí štát prebrať hlavnú časť koordinácie, administratívy a služieb. Uviedol to splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač. Postupné odbremeňovanie charity a dobrovoľníckych organizácií od poskytovania služieb utečencom treba podľa neho vnímať pozitívne.

"Z toho, čo som mal možnosť si zistiť a overiť vidím za krokmi štátnych orgánov a hlavne Ministerstva vnútra SR snahu odťažiť nápor na štátnu hranicu, presunúť ťarchu administratívy a základných služieb do vybraných hotspotov hlbšie vo vnútrozemí a nastaviť pomoc tak, aby bola systematická, dlhodobo udržateľná a finančne zabezpečená štátom," skonštatoval splnomocnenec vlády.

Ako vysvetlil Vagač, záujmom štátu nie je vytlačiť charitatívne a cirkevné organizácie z pomoci. Na zvládnutie náporu utečencov sa musí systém nastaviť tak, aby fungoval efektívne a dlhodobo. Preto v ňom musí figurovať štát so svojimi kapacitami a možnosťami, samospráva, ako aj občianska spoločnosť. Zdôrazňuje význam nastavenia vzájomnej spolupráce týchto zložiek. Opätovne ocenil prácu charitatívnych a cirkevných organizácií, ako aj tisícov dobrovoľníkov, ktorí od prvého dňa ruskej invázie na Ukrajinu pomáhajú Slovensku zvládnuť utečeneckú krízu.

Aktualizované 12:00 Vláda v stredu odobrila zvýšenie platby za štátnych poistencov v tomto roku vo výške 100 miliónov eur a tiež zvýšenie základného imania štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Dofinancovanie zdravotníctva týmto spôsobom už v utorok avizovali ministri financií a zdravotníctva Igor Matovič a Vladimír Lengvarský.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Do zdravotníctva má v tomto roku prísť navyše 365 miliónov eur. Okrem vládou schválených opatrení má ďalších 145 miliónov eur priniesť vyšší výber poistného. Dofinancovanie má podľa Lengvarského vyriešiť aj nespokojnosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí hrozia vypovedaním zmlúv so zdravotnými poisťovňami.

Základné imanie VšZP sa zvýši formou peňažného vkladu prostredníctvom štátnych finančných aktív. "Dôvodom zvýšenia základného imania spoločnosti VšZP je kompenzácia negatívnych dosahov, ktoré boli nepredvídateľné, mimo sféru vplyvu spoločnosti VšZP a zároveň majú významný negatívny dosah na hospodárenie spoločnosti VšZP," uviedlo ministerstvo.

Aktualizované 11:35 Vláda odobrila nariadenie o odbornosti zdravotníkov a ich vzdelávaní

Vláda na svojom stredajšom rokovaní schválila návrh zmeny nariadenia vlády o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania a vzdelávaní zdravotníkov. Okrem iného má zefektívniť vstup zdravotníkov do systému zdravotnej starostlivosti. Zmena vykonávacieho predpisu reaguje na novelizáciu zákona o zdravotných poskytovateľoch.

"Účelom navrhovanej úpravy je zefektívnenie vstupu zdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych povolaniach psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, fyzik a laboratórny diagnostik do systému zdravotnej starostlivosti. Tiež zefektívnenie procesu získavania odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných a certifikovaných pracovných činností v jednotlivých zdravotníckych povolaniach," ozrejmilo ministerstvo zdravotníctva v predkladacej správe.

Aktualizované 10:32 Stav obrannej infraštruktúry podľa Naďa nie je dobrý. "Uvidíme, čo z toho sa podarí dotiahnuť do konca, ale verím tomu, že väčšinu," poznamenal Naď. Ako pripomenul, čoskoro na vládu predloží plán obstarania bojových obrnených vozidiel 8x8, neskôr aj pásovej techniky. Hľadá sa tiež náhrada za 70-ročné "vetriesky". Medzi ďalšie projekty rezortu patrí obstarávanie dronovej techniky, ručných zbraní či cvičných lietadiel, ktoré by znížili nákladovosť výcviku na stíhacie lietadlá F-16.

Aktualizované 10:16 "Používanie zbraní hromadného ničenia je absolútny odpad, absolútna žumpa. Videli sme, že boli použité už v Sýrii a pevne verím, že nebudú použité na Ukrajine, ale pri tých šialenostiach, ktoré robí ruský režim na Ukrajine v súčasnosti, by ma neprekvapilo už nič," povedal.

Aktualizované 10:15 Naď robí všetko preto, aby bol náš vzdušný priestor zabezpečený inak ako prostredníctvo MIG-ov, kým prídu F-16. Aktuálne máme menej ako desať kvalifikovaných pilotov.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 10:10 "S výcvikom pilotov sa prestalo ešte v minulom volebné obdobie," povedal Naď na adresu výcvikov pilotov MIG-u. "Podľa mňa to bolo nedomyslené," uviedol. "Akvizíciu F-16 dohodli a povedali si, že počet pilotov na MIG-y je dostačujúci, no dnes je problém nielen s technikou, ako v prípade S-300, nevieme to modernizovať, servisovať a neviem, aká by bola udržateľnosť a máme problém aj s pilotmi." Servisovať ich aktuálne vie len Ukrajina a Rusko.

Galéria fotiek (9) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Aktualizované 10:07 Medzinárodné právo by malo byť platné paušálne. "V momente ako Rusko stiahne svoje sily z Ukrajiny, my ani nebudeme uvažovať o tom, že presunieme S-300 na Ukrajinu," povedal minister obrany Naď.

Aktualizované 10:03 Minister obrany Jaroslav Naď pred rokovaním vlády uviedol, že aktuálne prebieha 60 projektov modernizácie ozbrojených síl. "Nemôžem akceptovať to, aby sme obstarali vozidlo, ktoré nemá dostatočnú balistickú ochranu," vyjadril sa k jednému z projektov ohľadom transportérov, ktorý by sa čoskoro mal dostať na rokovanie vlády.

Vláda bude rokovať ekonomických vzťahoch i diplomacii či o členstve v EÚ-LAK

Aby Slovensko dosiahlo hospodársky rast založený na vytváraní kvalitných a udržateľných pracovných miest a zvýšení konkurencieschopnosti ekonomiky v medzinárodnom porovnaní, musí zaistiť prílev zahraničných investícií s vyššou pridanou hodnotou, diverzifikovať teritóriá svojho zahraničného obchodu, zlepšiť využívania nástrojov proexportnej politiky či zvýšiť efektívnosť ekonomickej diplomacie. Vyplýva to z koncepcie vonkajších ekonomických vzťahov a ekonomickej diplomacie Slovenskej republiky na obdobie 2022 - 2030, o ktorej bude v stredu rokovať vláda.

Kabinet Eduarda Hegera (OĽANO) sa bude zaoberať aj predajom pozemkov v správe Železníc slovenskej republiky v prospech spoločnosti ŽP EKO QELET. Cena za 9161 štvorcových metrov pozemkov v areáli bývalého kontajnerového prekladiska medzi Šuranskou ulicou v Nitre a železničnou traťou je 1,07 milióna eur s daňou z pridanej hodnoty (DPH).

Ministri majú tiež na stredajšom rokovaní odsúhlasiť členstvo Slovenska v medzinárodnej nadácii EÚ - Latinská Amerika a Karibik (EÚ-LAK), v rámci ktorej mala doteraz SR pozorovateľský štatút. Ako plnohodnotný člen má Slovensko prispievať na fungovanie nadácie dobrovoľným finančným príspevkom vo výške 10-tisíc eur. Medzinárodnú organizáciu založili v roku 2010, jej cieľom je prispieť k posilneniu vzťahov medzi EÚ a Spoločenstvom latinskoamerických a karibských štátov (CELAC).