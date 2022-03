Rokovanie VLÁDY: Balík schválených zmien! Slovensko nakúpi od Fínska bojové obrnené vozidlá

Slovensko nakúpi od Fínska bojové obrnené vozidlá 8x8

Slovensko nakúpi od Fínska 76 bojových obrnených vozidiel (BOV) 8x8. Vláda v stredu schválila vyhodnotenie zaslaných ponúk v tendri a uložila ministrovi obrany do 30. septembra uzatvoriť potrebné zmluvné dokumenty.

Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní spresnil, že Slovensko kúpi fínske vozidlá Patria AMVXP, ktoré obstáli vo vyhodnotení najlepšie. Celková cena za zákazku vrátane vozidiel infraštruktúry a munície je 447 miliónov eur. "Vzhľadom na charakter medzivládneho kontraktu mám mandát podpísať zmluvu s fínskou vládou do konca septembra tohto roku," uviedol Naď. Prvé vozidlá majú prísť do ôsmich mesiacov od podpísania kontraktu.

Naď upozornil, že akvizícia je spojená s využitím slovenského obranného priemyslu. "Na samotnom vozidle bude slovenská spoločnosť dodávať kanón, vežu, komunikačno-informačné systémy, taktiež bude dodávať muníciu, realizovať zváranie a aj finalizovať vozidlo ako také, takže s výnimkou podvozku prakticky všetko," dodal minister.

V tendri prišlo celkovo päť ponúk, náklady potrebné na obstaranie BOV 8x8 v tejto fáze boli v závislosti od vybraného riešenia a ponuky v rozmedzí od 429.034.000 eur s DPH do 482.820.000 eur s DPH, vyhodnocovali sa komplexné ekonomicko-technické parametre.

Vzdušný priestor východnej hranice posilnia aj systémy Kub a Avenger

Východnú hranicu budú okrem protiraketového systému S-300 chrániť aj systémy Kub, ktoré má Slovensko ako protivzdušnú obranu. Zároveň spojenci v rámci predsunutej jednotky IFP donesú na posilnenie hranice nový systém protivzdušnej obrany Avenger. Informoval o tom minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) po rokovaní vlády.

"Nie je to taká strategická úroveň protivzdušnej obrany, ako je S-300 alebo Patriot. Je to skôr na operačnej úrovni, ale aj to nám pomôže z hľadiska východnej hranice," povedal Naď na margo systému Avenger. Protiraketové systémy S-300 sa momentálne spojazdňujú. Malo by to byť okolo 100 vozidiel. Naď pripomenul, že jedna batéria Patriotov je zapojená na strednom Slovensku. "V najbližších dňoch budeme zapájať druhú a tretiu batériu," podotkol. Zdôraznil, že Slovensko chce mať pokrytú čo najväčšiu časť územia v rámci protivzdušnej obrany.

Platby pozastavené farmárom pre kauzu Dobytkár sa už môžu vyplácať

Vláda rozhodla, že platby pozastavené pre tzv. kauzu Dobytkár sa môžu farmárom vyplácať. Informoval o tom na brífingu minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan (nominant OĽANO). "Vláda rozhodla, že môžeme začať s vyplácaním pozastavených platieb na projektové podpory, ktoré boli pozastavené od leta minulého roku, v súvislosti s krátením zdrojov z EÚ vo výške 25 %. Je to dôsledok zneužívania eurofondov, ktoré je známe ako kauza Dobytkár," spresnil Vlčan.

Kauza Dobytkár bude podľa neho Slovensko, žiaľ, ešte "bolieť". "Len v minulom roku takto Európska komisia (EK) zadržala 14 miliónov eur. My predpokladáme, že celková strata, aj keď sa nám ju podarilo významne znížiť, bude rádovo vo výške niekoľko desiatok miliónov eur. Ako vláda sme rozhodli, že nemôžeme ďalej postihovať tých poľnohospodárov, ktorí sú čestní a poctiví a podávali žiadosti na zdravé projekty," oznámil minister.

"Rozhodli sme sa, že ako vláda zoberieme na seba riziko, že nám nebudú v tomto a budúcom roku zo strany EK niektoré platby v plnom rozsahu refundované. Platby uvoľníme, kde sú už žiadosti, je to vo výške asi 80 miliónov eur. Chceme ich 'sprocesovať' v 2. kvartáli. Celková suma, ktorú chceme vyplatiť z projektových podpôr v tomto a budúcom roku, je cez 320 miliónov eur," dodal agrominister.

Odídenci z Ukrajiny môžu byť poberateľmi sociálnych služieb

Poberateľmi sociálnych služieb na Slovensku budú aj odídenci z Ukrajiny, ktorí získali azyl, doplnkovú ochranu či štatút dočasného útočiska. Vyplýva to nariadenia o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych služieb v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu, vyhláseného v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky, spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, ktoré v stredu schválila vláda.

"Cieľom predkladaného návrhu nariadenia je dočasne upraviť niektoré podmienky v oblasti poskytovania sociálnych služieb a v konaní vo veciach sociálnych služieb," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR. Rezort dodal, že nariadenie má zabezpečiť zo strany samosprávy a poskytovateľov sociálnych služieb potrebnú pomoc a starostlivosť v systéme sociálnych služieb osobám v nepriaznivej sociálnej situácii prichádzajúcim z Ukrajiny.

Vládne nariadenie umožňuje považovať osoby prichádzajúce z Ukrajiny za "automaticky" odkázané na poskytovanie sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb krízovej intervencie a podpory rodiny s deťmi. Zároveň umožňuje poskytovať týmto ľuďom týždennú pobytovú formu sociálnej služby v zariadení aj počas víkendov a ubytovanie v nocľahárni poskytovať počas celého dňa.

Prechodné ubytovanie bude možné poskytovať pri splnení stanovených podmienok utečencom aj v zariadeniach podmienených odkázanosťou. Nariadenie vlády tiež napríklad zjednodušuje aj podmienky posudzovania odkázanosti fyzických osôb s osobitnou ochranou na sociálnu službu a umožňuje nahradiť doklady o príjme, požadované na účely určenia povinnosti platiť úhradu za sociálnu službu, čestným prehlásením o príjme.

Zamestnávanie ukrajinských utečencov v zariadeniach sociálnych služieb uľahčí možnosť preukázať bezúhonnosť osoby s osobitnou ochranou potrebnú na výkon pracovnej činnosti v oblasti sociálnych služieb čestným vyhlásením a tiež rieši kvalifikačné predpoklady na výkon práce opatrovateľa.

Systém civilnej ochrany a krízového riadenia by sa mohol reformovať

Efektívnejšiu organizáciu civilnej ochrany a krízového riadenia by mohla priniesť reforma legislatívy, úprava kompetencií i zmena procesov riadenia. Potrebné je stanoviť jednotné metodické postupy, zlepšiť materiálne i personálne zabezpečenie, či rozširovať základňu dobrovoľníkov. Vyplýva to z priorít Koncepcie organizácie a rozvoja civilnej ochrany a krízového riadenia do roku 2027, ktorú v stredu schválila vláda.

"Hlavným cieľom koncepcie je zaviesť integrovaný a koordinovaný systém civilnej ochrany a krízového riadenia s využitím moderných technológií," uvádza sa v dokumente. Ako konštatuje rezort vnútra, hoci je gestorom civilnej ochrany, úloha ostatných rezortov je nezastupiteľná a pre dosiahnutie komplexného prístupu je potrebná ich spolupráca.

Ďalším cieľom je budovať systém civilnej ochrany a krízového riadenia pre zvyšovanie odolnosti, adaptácie a zníženia zraniteľnosti spoločnosti a komunít voči pretrvávajúcim krízovým javom. Koncepcia spomína napríklad zmenu klímy a moderného rozvoja, mimoriadne udalosti a krízové situácie spôsobené prírodnými fenoménmi alebo ľudskou činnosťou. Stanovené ciele tiež podľa predkladateľa umožňujú modernizovať systém civilnej ochrany a krízového riadenia a adaptovať ich na nové výzvy modernej spoločnosti a technologického vývoja.

Úlohy integrovaného záchranného systému by sa mohli definovať nanovo

Úlohy a postavenie integrovaného záchranného systému (IZS) by sa mohli nanovo definovať. Vypracovanie nového znenia zákona navrhuje Ministerstvo vnútra (MV) SR v Koncepcii organizácie a rozvoja integrovaného záchranného systému do roku 2027, ktorú v stredu schválila vláda. Súčasná legislatíva podľa rezortu poskytuje obmedzené možnosti pre rozvoj IZS. Lepšie riešenie rôznych typov udalostí z tiesňových liniek by mohla zabezpečiť transformácia koordinačných stredísk na integrované bezpečnostné centrá.

"Navrhuje sa budovať integrované bezpečnostné centrá ako spoločné pracoviská zástupcov hasičov, polície, zdravotníkov, civilnej ochrany a orgánov krízového riadenia (krízového štábu a bezpečnostnej rady), s možným zapojením mestských polícií s benefitom priamej koordinovanej spolupráce pri riešení akýchkoľvek udalostí ohrozujúcich životy, zdravie, majetok a životné prostredie," uvádza sa v materiáli.

K rozvoju IZS by mohlo prispieť aj plnohodnotné zapojenie dobrovoľníkov či spolupráca s akademickou obcou. Potenciál vidí predkladateľ tiež v oblasti pripravenosti a v oblasti realizácie opatrení civilnej ochrany.

V rámci hlavných oblastí rozvoja sa štát plánuje zamerať na ďalšie rozširovanie technických možností pre ohlasovanie udalostí a stavov tiesne, napríklad prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zámerom je aj budovanie koordinačných stredísk a štandardizácia postupov pri koordinácii viacerých záchranných zložiek. Zaviesť by sa mohol tiež manažment kvality, ktorým by okrem kontroly postupov a procesov dohliadal aj na dostupné ľudské a materiálne zdroje, ako aj legislatívne a organizačné podmienky na zabezpečenie činností koordinačných stredísk.

Na území Iraku a Kuvajtu by malo pôsobiť najviac 51 príslušníkov OS

Na území Iraku a Kuvajtu by po novom malo pôsobiť do 51 príslušníkov Ozbrojených síl (OS) SR. Z toho počet vojakov v misii NATO v Iraku by sa mal navýšiť zo súčasných 35 na 46 vojakov, čo umožní doplnenie nových spôsobilostí. Pôsobenie najviac päť vojakov v rámci spolupráce s USA sa má rozšíriť aj na americké vojenské základne v Kuvajte. Dvoch príslušníkov Vojenskej polície plánuje SR stiahnuť. Vyplýva to z návrhu Ministerstva obrany SR, ktorý v stredu schválila vláda. Aktualizáciu vyslania musí ešte odobriť parlament.

Materiál podľa predkladateľa reflektuje na zmeny bezpečnostného prostredia od roku 2018, revíziu operačného plánu pre Misiu NATO v Iraku (NATO Mission Iraq - NMI), ako aj na ukončenie pôsobenia výcvikového tímu Vojenskej polície v rámci spolupráce s Talianskou republikou.

Do piatich príslušníkov OS SR má pôsobiť v národnom podpornom prvku (NSE) vo veliteľstve v Bagdade až do ukončenia misie. Ich hlavnou úlohou bude zabezpečenie národného velenia a riadenia, logistická a operačná podpora, administratívne, personálne a finančno-ekonomické zabezpečenie príslušníkov OS SR v NMI.

Najviac traja slovenskí vojaci by tento rok mohli byť vyslaní na pôsobenie v module riadenia letovej prevádzky (Air Traffic Controller Module) a ďalší traja do meteorologického modulu (Meteorological Module). Zdravotnícke služby má poskytovať do päť príslušníkov OS SR. V roku 2022 ich majú vyslať do poľného zdravotníckeho zariadenia Role1 alebo Role2, prípadne oboch. Počet rotácií bude závisieť od požiadaviek misie a možností OS SR.

Zachovať by sa mal príspevok do päť vojakov OS SR na plnenie úlohy v rámci spolupráce so Spojenými štátmi americkými, avšak ich pôsobenie sa rozšíri na americké vojenské základne na území Kuvajtského štátu. Návrh podľa MO SR vychádza z požiadavky velenia operácie Operation Inherent Resolve (OIR), ako aj zo skúseností z roku 2020, keď z dôvodu zhoršenia bezpečnostnej situácie v Iraku boli vyslaní príslušníci OS SR dočasne premiestnení do Kuvajtu.

Zásoby na bojovú činnosť sa budú môcť použiť aj v čase bezpečnosti

Zásoby na zabezpečenie bojovej činnosti sa budú môcť použiť aj v stave bezpečnosti, a to na základe rozhodnutia náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR. Novú právomoc mu v stredu schválila vláda v rámci Stanovenia výšky, základného členenia a spôsobu zabezpečovania a udržiavania zásob materiálu na zabezpečenie bojovej činnosti. Vychádzala pritom zo skúseností pri prijímaní opatrení na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19. Zásoby na zabezpečenie bojovej činnosti zahŕňajú napríklad zdravotnícky materiál, výstroj, pohonné látky a mazivá či techniku.

Potrebu prijatia materiálu zdôvodnil rezort obrany dlhodobo pretrvávajúcim nepriaznivým stavom v oblasti zabezpečovania a udržiavania požiadaviek ozbrojených síl SR pre obdobie krízovej situácie. Cieľom je zefektívniť a zmeniť systém zabezpečenia zásob pre obdobie krízovej situácie komplexne v rámci Ministerstva obrany (MO) SR.

V stave bezpečnosti sa tovary a služby budú môcť zabezpečovať v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, prípadne "vhodným, vopred neurčeným typom obchodnej zmluvy". Rovnako pribudla možnosť zabezpečovať ich prostredníctvom agentúr Európskej únie. Určená výška zásob na 30 dní bojovej činnosti (30 DOS - Days of Supply) sa nemení. DOS zahŕňa zásoby výzbroje, techniky a materiálu na zabezpečenie priamej bojovej činnosti ozbrojených síl na jeden deň bojovej činnosti.

Materiál nanovo vymedzuje pojem "bojová činnosť". "Na účely tohto dokumentu je zadefinovaná ako činnosť ozbrojených síl Slovenskej republiky v čase vojny a vojnového stavu," približuje predkladacia správa. Materiál bude východiskom pre interné predpisy MO SR a Generálneho štábu OS SR. Jeho schválením sa zároveň zrušil obdobný dokument z roku 2016.