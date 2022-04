Vláda bude zasadať aj dnes: Rokovať má o návrhu Partnerskej dohody i zmene pri vodičských preukazoch

Galéria fotiek (1) Premiér Eduard Heger a minister financií Igor Matovič počas rokovania vlády

BRATISLAVA - Vodičské preukazy C a CE by mohli získavať už vodiči vo veku 18 rokov namiesto súčasných 21. Pri vozidlách skupín D a DE by sa mal minimálny vek znížiť z 24 na 21 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o cestnej premávke, o ktorom bude v stredu rokovať vláda.