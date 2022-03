Panika v Bratislave: Ulice zaplnili záhadné nákresy bielych krížov! Obavy zo spojitosti s vojnou

Polícia informovala, že prijali viacero správ zo strany obyvateľov štvrtého bratislavského okresu, ktorí spozorovali na miestnych komunikáciách a chodníkoch namaľované biele kríže. Práve prítomnosť týchto krížov na cestách vzbudila u ľudí znepokojenie, nakoľko pripisovali ich umiestnenie na ceste vojnovému konfliktu, ktorý v tomto období prebieha na Ukrajine. Polícia sa tak na celú vec pozrela s cieľom zistiť pôvod záhadných znakov, ktoré tak vystrašili ľudí.

Po ich zistení si mnoho ľudí môťe vydýchnuť. „Zistené bolo, že samotné kríže boli na cestách vyhotovené zo strany súkromnej spoločnosti, za účelom projektu revitalizácie a dostavby vedeckého areálu,“ oznámili.

„Ďalej bolo zistené, že kríže boli vyhotovené za účelom spresnenia a synchronizácie vyhotovených fotografii v rámci uvedeného projektu, boli vyhotovené sprejom bielej farby a do pár týždňov samé zmiznú,“ dodali. Policajti prišli tiež do kontaktu so zástupcami samotnej dodávateľskej spoločnosti, ktorá dané kríže vyhotovila a dospeli k vzájomnej dohode, že v prípade vyhotovenia ďalších krížov bude táto políciu do budúcna informovať.

